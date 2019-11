Resumo das novelas do dia 7 de novembro de 2019

Dona Céu chantageia Fabiana

Em “A dona do pedaço”, Jô pede a Maria da Paz para mentir no julgamento. Régis desiste de jogar e paga sua dívida. Kim e Márcio se amam. Fabiana se enfurece com Agno. Carlito conta sobre o encontro que Cássia e os amigos marcaram com Lauro e Amadeu alerta Agno. Lauro ataca Merlin e Leandro chega na hora, mas acaba ferido. Evelina afirma que ajudará Jô. Jô pede para falar com Téo. Cássia se desculpa com Leandro. Beatriz e Otávio se divorciam. Dona Céu chantageia Fabiana. Agno encontra Wiliam, que informa que seu verdadeiro nome é Bernardo. Kim se surpreende ao descobrir que Vivi não tem mais cartão de crédito. Em seu depoimento oficial, Jô se declara inocente.

Malhação

Guga é atacado e Serginho enfrenta os agressores. Lara gosta da possibilidade de afastar Rita de Nina. Raíssa se aconselha com Carla. Guga não comparece à terapia. Nanda se enfurece quando Raíssa não aceita cantar a música sugerida por Rui. Regina ampara Max. Rita questiona Serginho sobre Guga. Max se enfurece ao ver Guga machucado e pensa em como defender o filho. Rui tem uma solução para o problema de Nanda e Raíssa. Meg se consulta com Lígia. Max pede para Serginho se afastar de Guga, e Rita defende o amigo.

Éramos seis

Alfredo conversa com Marion. Júlio pede para Afonso avisar a Lola que não irá para casa. Zeca encontra Justina e a leva para a casa de Emília. Marcelo fica interessado em Lili e Julinho não gosta. Lola sai com Isabel. Uma cigana faz revelações para Lola sobre Júlio. Júlio procura Marion no cabaré. Soraia afirma a Assad que não irá a seu casamento. Zeca se assusta ao encontrar Justina em seu carro. Olga sente um forte dor na barriga e pede que Clotilde chame a parteira. Júlio chega em casa embriagado.

Bom Sucesso

Alberto fica fascinado ao ver Paloma e Nana trabalhando juntas. Nana alerta Paloma sobre Marcos. Paloma não acredita quando Marcos revela que está se apaixonando por ela. Diogo repreende Gisele e Yuri ao vê-los se beijando na Editora. Thaíssa avisa a Léo que ele só receberá o dinheiro de Toshi depois que a japonesa conseguir o visto de permanência no Brasil. Ramon fica surpreso quando Léo avisa ao irmão que Toshi irá morar com eles. Evelyn comemora o novo cargo de editora júnior da Editora. Paloma fica desesperada ao ver Peter em uma situação de perigo.

SBT

As aventuras de Poliana

Arlete não incentiva que Vini fique com Mirela devido a ligação da menina com Branca. Ruth volta a procurar seu sobrinho desaparecido, Bento escuta a questiona a conversa de telefone entre ela e o detetive. Durval conta para Afonso o motivo do sumiço de Poliana e Luisa, e João escuta toda a conversa. Pendleton tenta convencer Poliana a ir morar com ele. Lorena conta a Durval, João e Afonso que viu Luisa e Poliana na casa de Pendleton. Pendleton propõe a Luisa que ela se mude para sua casa junto com Poliana.

Cúmplices de um resgate

Graça sugere para a banda «Manuela e Seus Amigos», que chamem Omar para tocar bateria com eles. Joaquim consegue entrar na mansão Junqueira e, pelo jardim, entra no quarto de Manuela, que fica encantada. Frederico canta para Lurdinha na empresa, que fica envergonhada. Em seguida, Safira, que está bêbada também canta e impressiona todos. Joaquim cai ao descer da escada do quarto de Manuela, que finge ser Isabela.

RECORD

Topíssima

Mão de Vaca esbraveja de raiva. Andrea volta para a república e conta que foi impedida de ver a irmã. Carlos se encontra com o advogado de Lara e descobre que ela deixou um testamento. O defensor conta que a mãe de Sophia vinha investigando Paulo Roberto. Yasmim questiona Pedro sobre a morte de Lara. André interroga os funcionários do hotel. O delegado encontra com Graça e diz que Paulo Roberto também é um suspeito.

O rico e Lázaro

Beroso fala sobre a atitude de Daniel com o rei, que pede a presença do governador. Enciumada, Sammu faz um ritual e pede para Nebuzaradã ter uma noite de horrores. Deitado com Kassaia, o chefe da Guarda Real tem alucinações. Larsa manda prenderem Asher no calabouço. Nabucodonosor ordena que Daniel devolva as escravas a Beroso. Zac fica furioso ao saber que Chaim bateu em Elga.