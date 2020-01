Resumo das novelas do dia 7 de janeiro de 2020

Waguinho e Alice encontram o corpo de Jeniffer

Em “Bom sucesso”, Machado desconfia de Patrícia e Gilberto. Paloma volta para Búzios para apoiar Marcos. Gisele tem certeza do envolvimento de Diogo na prisão de Marcos. Tonho reconhece Pessanha na foto tirada por Mercedes. Paloma tenta obter informações de Diogo com Jeniffer, sem saber que a moça está ao lado do advogado. Paloma acredita que Marcos não a traiu. Jeniffer tenta chantagear Diogo. Alberto passa mal ao saber da prisão de Marcos. Diogo oferece carona para Jeniffer. Waguinho e Alice encontram o corpo de Jeniffer.

Malhação

Filipe se desentende com Rita e ameaça Rui. Rita defende Lígia para Rui. Madureira leva Milena para o hospital, e Lígia a atende. Serginho aconselha Rita a procurar Filipe. César e Lígia confortam Milena. Filipe confessa a Guga que ainda gosta de Rita. Madureira ajuda Lígia, e os dois se aproximam. Meg se prontifica a vender os ingressos para a festa beneficente da ONG. Cléber afirma a Tatoo que a amizade entre eles acabou. Filipe assume para Leila que jamais esquecerá Rita.

Éramos seis

Candoca se entristece com notícia da partida de Justina. Lola tenta acabar com a discussão entre Alfredo e Carlos. Alfredo e Tião reclamam de Osório. Todos se emocionam com a partida de Justina. Zeca dá início à sua sociedade com Neves e fica radiante. Isabel fica frustrada ao saber que Felício não vai mais trabalhar no clube. Clotilde vê Almeida com os filhos e Natália. Neves e Leontina deixam Itapetininga com o dinheiro de Zeca e Olga. Afonso e Inês vão à casa de Lola. Adelaide e Justina chegam em casa. Clotilde se entristece ao saber que Almeida irá morar com Natália e os filhos. Carlos recebe um telegrama do banco.

Amor de mãe

Lucas e Vitória descobrem que Amanda tem um dossiê sobre Davi. Lurdes conversa com Sandro e os dois se emocionam. Penha flagra Tales com Estela na casa de Lídia. Eunice se irrita com Camila. Verena desabafa com Érica. Danilo é obrigado a voltar a casa de Thelma e reclama com Camila. Natália conta a Vitória e Miranda que Durval a beijou. Lurdes desabafa com Thelma. Estela furta uma joia de Lídia. Vitória revela a Davi que Amanda rastreou a vida do ativista. Penha conta a Lídia sobre a traição de Tales. Tales acusa Penha de roubo, e Lídia a demite. Magno é preso.

SBT

As aventuras de Poliana

Poliana e Kessya pedem para Ester terminar seu namoro com Mário pois ela só gosta dele como amigo. Roger conta para Nadine que a ideia do projeto “Geração O11O” foi de Waldisney, e ela desconfia. Mário fica arrasado com o término do namoro. João e Bento não entregam o trabalho e são punidos. Sophie recebe uma maçã podre da suposta Dark Lady.

Cúmplices de um resgate

Safira sabota a confecção Sonhos e Retalhos com uma peça de roupa com defeito com a ajuda de Berta e Tomas. Sabrina acha que Omar gosta de Manuela. Safira chega na casa de seus pais para saber de Priscila e fica irritada ao se deparar com Geraldo. É divulgado nas redes sociais fotos de Joaquim e Priscila como se fossem namorados. Geraldo entrega para Regina o documento com a falsificação da assinatura de Marina. Aurora revela para Fortunato que Geraldo é o pai de Priscila.

RECORD

Amor sem igual

Duplex conversa com Caio. Luiggi pergunta se a filha vai trabalhar na casa de massas. O Conselho Tutelar chega à casa dos idosos. As crianças se desesperam. Os meninos roubam mais pertences e tentam fugir. Ramiro fica encantando com as meninas da casa noturna. O conselheiro tutelar entra na casa dos idosos e percebe que as crianças fugiram. Ramiro gosta do desempenho de Doutorzinha e pede para passar a noite com ela. Tobias se desespera.

O rico e Lázaro

Nitócris sente ciúmes de Namnu e Nabonido. Shamiran diz estar grávida de Evil-Merodaque. Nebuzaradã se mostra ansioso com a luta. Beroso fala que é preciso ter Matias ao seu lado. Neusta pede para Joaquim reatar com Edissa. Hurzabum lamenta a ausência da mãe. Daniel é surpreendido ao ouvir Larsa dizer que Lia foi levada para a Casa da Lua.