Resumo das novelas do dia 6 de dezembro de 2019

Davi conta para Miguel que terá um bebê com Vitória

Em “Amor de mãe”, Lurdes interfere na discussão de Vitória e Thelma, que afirma à advogada que não desistirá de seu restaurante. Betina expulsa Vicente de sua casa. Lurdes questiona Vitória sobre Álvaro. Vitória aconselha Lurdes a convencer Thelma a vender o restaurante. Magno se preocupa com a ausência de Betina no hospital. Vicente procura Álvaro, e Amanda registra. Álvaro humilha Vicente. Vitória apresenta Lucas a Lurdes, e afirma que o advogado cuidará do caso de Sandro. Betina desiste de prestar queixa contra Vicente, e Magno se preocupa. Eunice repreende Camila por sua atitude com Loyane. Davi conta para Miguel que terá um bebê com Vitória. Lídia e Raul se divorciam. Durval reconhece Thelma, e os dois se aproximam. Davi pede Vitória em namoro. Sandro pede que Lurdes faça uma entrega para Marconi.

Malhação

Marquinhos confronta Celso pelo artigo de Jaqueline sobre Zé Carlos. Carla e Marco combinam a mudança dele e Anjinha para a casa dela. Celso e Neide se preocupam com a repercussão do texto, e Jaqueline se sente culpada. Cléber pensa em se juntar à família na Bahia. Lúcia confidencia a Jaqueline que Zé Carlos deixou anotações anônimas. Osório reclama com Regina e Max sobre o post de Guga. Joaquim confessa seu caso com Aline e pede o divórcio a Lígia.

Éramos seis

Alfredo recebe uma carta de despedida de Marion, mas não a lê. Carlos descobre o segredo de Mabel. Inês pensa em Carlos e Afonso durante sua viagem. João flagra Shirley tentando falar com Afonso. Julinho briga com Lili. Alfredo lê a carta que Marion deixa para ele e se entristece. Clotilde se preocupa com seus sobrinhos. Lúcio conversa com Virgulino sobre Isabel. Lola consola Alfredo, sem saber que ele sofre por causa de Marion. Mabel tenta se desculpar com Carlos. Assad e Almeida ficam satisfeitos com o trabalho de Julinho. Soraia afirma a Isabel que irá conquistar Julinho. Clotilde tem uma alucinação com Almeida e fica nervosa. Alfredo e Adelaide se animam ao se encontrarem em uma reunião sobre política. Carlos chega em casa com Mabel e vai falar com Lola. Inês reencontra Afonso.

Bom Sucesso

Yuri aconselha Gisele a enfrentar seus erros. Lulu se oferece para cuidar de Waguinho enquanto Jandira está fora do Rio. Gisele conta a Nana, na presença de Alberto, que foi amante de Diogo. Nana e Alberto ficam chocados com as revelações de Gisele e a expulsam da mansão. William volta para o Rio para desmascarar Diogo. Tonho ameaça sair de casa, quando Lulu avisa ao marido que Waguinho irá morar com eles. Gisele e William revelam a Fábio que Diogo é o responsável pela morte de Felipe.

SBT

As aventuras de Poliana

Mirela chega na festa secreta na escola e recebe elogios pela organização. Glória pede que Roger coloque Pendleton de volta a O11O. Jerry aparece para tocar com sua banda na festa do colégio. Com a festa bombando, Gabi faz uma denúncia anônima para Ruth. Marcelo e Roger brigam feio durante o jantar na casa da mãe. Ruth aparece no colégio e acaba com a festa dos alunos. O grêmio é acusado de ter organizado a festa secreta e Mirela é afastada de sua posição. Alterado com a discussão entre Roger, Marcelo acaba batendo no carro de Débora. Mirela desconfia que Gabriela tenha sido a responsável pela festa secreta. Ester se prepara para seu primeiro dia de aula na escola. Luigi conta para os pais que está escondendo Eric em casa.

Cúmplices de um resgate

Sabrina também decide ficar na igreja para ficar próxima de Omar. Joaquim vai conversar com Manuela, mas fica na dúvida se faz a declaração ou não. Manuela conta que abraçou Téo no vilarejo e que disse o quanto o amigo é especial. Joaquim entende errado e desiste de se declarar. Todos vão para a igreja. O Padre Lutero dedica à missa para a recuperação de Fiorina. Arthur interrompe o ensaio da C1R e anuncia que a gravadora possui uma nova assessora de imprensa, Regina. Omar tropeça e se suja de vinho durante a missa. Revoltado, o garoto sai da igreja e o Padre vai atrás dele.

RECORD

Topíssima

Thaís abre mão da guarda de Jade e a menina volta para André. Sete meses se passam. Antonio lamenta o afastamento de Sophia. Amamentando o bebê, a herdeira do Grupo Alencar avisa que é melhor contar a verdade para Antonio. Ela pede para Carlos, Clementina e Andrea cuidarem da criança. Os estudantes se preparam para o casamento coletivo. Mariinha se emociona ao ver Gabriela vestida de noiva. Bruno deixa a prisão. A perícia do celular de Sophia é concluída. André mostra o papel para Graça e Edevaldo verem quem matou Lara.

O rico e Lázaro

Daniel agradece a ajuda de Deus. Em conversa com um feitor do Campo de Dura, Asher prova que é bom de arco-e-flecha. Ezequiel parabeniza a fé de Joana. Zac visita sua noiva e lhe presenteia com uma joia. Matias apresenta Gadise aos familiares. Rabe-Sáris se despede de Nebuzaradã e segue para a Casa da Lua. Nabucodonosor anuncia a partida para o Campo de Dura. Yasha aproveita a ocasião e avisa que não se casará com Joaquim. Neusta desmaia com a notícia.