Resumo das novelas do dia 3 de janeiro de 2020

Érica teme a reação de Lurdes ao descobrir que Sandro é filho de Vitória

Em “Amor de mãe”, Érica teme a reação de Lurdes ao descobrir sobre a origem de Sandro. Miguel exige que Davi se proteja dos agressores de Amanda. Vicente revela a Belizário o que descobriu sobre Verena e Genilson. Sandro declara sua gratidão por ser filho de Lurdes, e Érica se preocupa. Miguel acompanha Davi em seu depoimento a Miriam, e Belizário os ameaça. Érica descobre a farsa de Estela. Álvaro pede que Vitória investigue Amanda. Tiago se acidenta na escola e Matias apoia Vitória. Lurdes apresenta Oliveira à sua família. Magno e Vicente se agridem, e um vizinho registra. Thelma ajuda Gabo a fugir da polícia.

Malhação

Cléber questiona Anjinha e enfrenta Tatoo. Milena confidencia a Jaqueline que Daniel não quis ficar com ela. Cléber pensa em voltar para a Bahia, mas Carla o proíbe. Jaqueline conversa com Daniel sobre Milena. Anjinha sofre por causa de Cléber. Max se desespera ao descobrir que Serginho prestou queixa na delegacia contra Aloísio. César se surpreende ao ouvir a conversa de Jaqueline e Milena sobre Daniel. Leila sabota o café de Rita, que passa mal. Rui consegue ficar sozinho com Lígia durante a visita a Nina.

Éramos seis

Maria sente falta de Clotilde. Justina observa Emília dormir e Candoca a repreende. Neves incentiva Zeca a roubar Emília e Olga chama a atenção do marido. Adelaide chega ao cabaré e procura por Alfredo. Julinho se despede de Clotilde. Almeida discute com Natália. Alfredo defende Adelaide no cabaré. Julinho avisa a Almeida da partida de Clotilde, e ele decide ir à casa de Lola. Zeca ofende Emília sem perceber que a patroa pode ouvi-lo.

Bom Sucesso

Nana tenta acalmar Marcos. Mauri comunica a Alberto que o novo tratamento contra a doença não surtiu efeito. Paloma conta a Jeniffer sobre a intenção de Marcos de vender o Bar do Peter Pan. Diogo pede que Pessanha coloque um pacote de drogas no bar de Marcos. Alberto descobre como provar que o livro é de Eric Feitosa. Diogo manda Nana concentrar os investimentos da Editora no livro de Eric e cancelar os demais projetos. Vicente parabeniza Patrick por ser escolhido pelos olheiros no basquete. Pessanha se apresenta como interessado em comprar o bar de Marcos.

SBT

As aventuras de Poliana

O projeto “Geração O11O” é lançado e os jovens começam a se inscrever em busca de um estágio na empresa. Luisa aceita o convite e vai jantar com Pendleton, Poliana e Ester. Marcelo vê a ex-namorada saindo com Pendleton. Waldisney tatua o nome de Nanci no peito. Débora não aprova a aproximação entre Nadine e Marcelo. O resultado dos exames que Glória foi fazer no exterior ficam prontos. Lindomar conta para o filho que a família irá se mudar. Sophie e Iure encontram Pendleton, Luisa, Poliana e Ester no restaurante.

Cúmplices de um resgate

Ofélio liga para Isabela e pede para que Manuela revele o que está acontecendo sobre o documento. Regina aparece no vilarejo e pede para Marina entrar no carro em que ela está. Isabela vê e pede para Marina sair do carro e enfrenta Regina. Dinho continua surtado e diz que não irá mais abrir o portão do condomínio. Todos os moradores se revoltam na portaria.

RECORD

Amor sem igual

Tobias retorna para a Bras Esportes e encontra Donatella embriagada. Geovani estranha a demora da neta. Luiggi e Serena pedem para Peppe avaliar seus pratos para escolherem o que servir na volta de Bibiana. Donatella chega bêbada na casa de idosos e todos ficam surpresos. Tobias fica preocupado. Donatella começa a se recuperar da bebedeira e se arrepende. Yara estranha a movimentação na casa de idosos e liga para a polícia. Yara reclama da presença das crianças na casa de idosos. Furacão vai ao encontro de Poderosa e se desespera ao descobrir que ela falou com Tobias.

O rico e Lázaro

Nabucodonosor se despede dos convidados. Sammu beija Nebuzaradã e fala de sua vontade de ter filho. Tamir e Shamir tentam atender aos desejos das gêmeas. Evil tenta confortar Shamiran. Nitócris flagra Sammu com Nebuzaradã. Beroso apresenta Malca a Zac. Nitócris ameaça Sammu e diz que Shamiran precisa perder o bebê. Nabucodonosor é recebido por dançarinas no palácio. Enquanto está com a prostituta, Fassur percebe a chegada de Elga e se esconde. Acompanhada de Darice, Sammu vai até o quarto de Shamiran e oferece uma infusão de ervas.