Resumo das novelas do dia 29 de março de 2019

Em “Malhação” Tânia se emociona ao chegar ao lançamento do livro de Álvaro. Marquinhos autoriza a ida de Valentina para a França. Priscila ajuda Leandro e Soninha na coreografia de dança para o festival. Osvaldo e Solange preparam o material para insinuar que Gabriela assediou Álvaro. No dia de seu casamento, Gabriela descobre que circulam mensagens falsas sobre ela e Álvaro e deduz que foi vítima de Solange e Osvaldo. Solange afirma que impedirá o casamento de Gabriela e Rafael.

REDE GLOBO

Espelho da vida

Os resumos de Sexta e sábado, 29 e 30 de março não serão divulgados pela emissora.

Os resumos de Espelho da Vida, como os demais estão sujeitos a mudanças em função da edição das novelas.

Verão 90

Vanessa diz a Jerônimo que tentará convencer o Duque a deixá-los em paz. Galdino fica desolado ao se lembrar que doou sua carrocinha e distribuiu os sonhos de graça. Madá acorda feliz com Álamo e avisa que deseja uma vida mais simples ao lado do amado. Jerônimo inventa uma desculpa para Manu para justificar seu sumiço. Herculano fica surpreso ao perceber que Tobé dormiu com sua irmã, Diana.

O sétimo guardião

Machado se isola na delegacia. Lucilene incentiva Cássia a ir ao encontro de Machado. Lourdes Maria surpreende Geandro. Gabriel convoca os guardiães para falar sobre a situação de Machado. Stella descobre que Guilherme rejeitou Mirtes. Mirtes convence Mattoso a lhe ceder seu quarto na pousada. Valentina procura Marilda e desconfia de que Olavo esteja armando contra ela. Machado decide revelar a Cássia sobre a Irmandade.

SBT

Teresa

Arthur informa Teresa sobre o sequestro de Rodrigo e ela pergunta se já pediram resgate, Arthur diz que já foi descartada a hipótese de que a criança tenha sido levada por Rubens. Heitor, furioso, diz a Mariano que já havia deixado claro que não o queria em sua casa, Mariano explica que Aurora lhe deu uma oportunidade e eles estão namorando. Luisa, desolada, diz a Teresa que Fernando decidiu adiar o casamento.

As aventuras de Poliana

Guilherme é perseguido. Waldisney vê Gui na comunidade e conta para Roger. Luigi volta a ser amigo de Yasmin. Ruth questiona Helô sobre Bento. Débora volta com as aulas de dança. Poliana e Kessya são elogiadas pela professora e ficam surpresas. Guilherme vai até Glória. A turma tem que formar trios e Filipa acaba sobrando. Débora chora ao lembrar-se da exigência da mãe com o balé. O resultado da eleição do grêmio é relevado. Marcelo e Luísa ficam presos no caminhão.

RECORD

Jesus

Bartimeu descobre que Jesus será crucificado e percebe a finalidade dos pregos que fabrica. Os soldados romanos rasgam as vestes de Jesus. Aflita, Joana deixa o palácio. O Filho de Deus é colocado deitado em cima da cruz. Caifás e Anás observam, satisfeitos. Tiago Justo retorna com Deborah e se preocupa com o que Edissa tem a dizer. Jesus começa a ser pregado na cruz.