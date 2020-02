Resumo das novelas do dia 28 de fevereiro de 2020

Sabrina se declara namorada de Ryan

Em “Amor de mãe”, Danilo e Camila decidem adiar a conversa com Thelma, por conta da gravidez. Lurdes e Camila comentam com Magno, Érica e Danilo sobre o surgimento de Rita. Vitória pede desculpas a Raul. Sabrina manipula Ryan para ficar famosa. Leila insinua para Brenda que Magno quis a separação para ficar com Betina. Érica e Sandro se aproximam, mas temem a reação de Raul. Sabrina se declara namorada de Ryan. Raul deduz que Sandro está apaixonado. Raul e Sandro cuidam de Tiago. Leila investiga Vitória, a mando de Penha. Lurdes repreende Ryan. Érica confessa a Ryan que acredita ter se apaixonado por Sandro. Ryan diz a Érica que quer se casar com Sabrina.

Malhação

Max pede para reatar com Regina, que expulsa o ex-marido de sua casa. Filipe faz o reconhecimento do corpo e afirma que a menina morta não é Rita. Lígia desabafa com César sua preocupação com Filipe. Filipe questiona Thiago sobre as ligações de Rita para Tadeu.

Éramos seis

Isabel anuncia a Lola que a guerra acabou. Alfredo volta para casa, e Lola e Isabel comemoram. Adelaide se revolta ao encontrar Justina ainda mais dopada. Genu, Lili e Virgulino recebem Lúcio. Julinho e Soraia ficam noivos. Lola, Inês e Shirley se preocupam com a ausência de Afonso. Olga se espanta ao ver Clotilde amamentando Chiquinho. Natália retorna, e Almeida avisa que os dois precisam conversar. Zulmira descobre o endereço de Isabel. Lola reza por Afonso, que se recupera sozinho em um hospital desconhecido.

Salve-se quem puder

Kyra conta a Luna que Alexia/Josimara fingirá psicografar uma carta sua para Rafael. Bia revela a Agnes que seu marcapasso é um empecilho para ela se relacionar com alguém. Rafael lê a suposta carta psicografada por Kyra e tem a impressão de que a moça ainda está viva. Téo pensa em seguir as sessões de fisioterapia com Luna/Fiona. Vicky percebe o clima entre Luna/Fiona e Téo. Alan e Tarantino se preocupam com a confusão mental de Ignácio. Téo confessa a Enéas que Luna/Fiona mexe com ele. Kyra/Cleyde, Queen e Mosquito constatam que Ignácio fugiu de casa.

SBT

As aventuras de Poliana

Filipa fica furiosa ao descobrir que Eric está na casa de Poliana. João defende Feijão e diz que ele não foi o responsável por rasgar a almofada. Iure peita seu pai e diz que não irá tolerar que ele desrespeite Sophie. Ester conta para Poliana sobre o beijo de Pendleton e Luisa. Marcelo pede que Nadine levante mais provas contra Pendleton. Débora vê Marcelo e Violeta juntos na padaria e fica enciumada. Durval vai até a casa de Mosquito para pedir desculpas pessoalmente ao menino.

Cúmplices de um resgate

Clara diz para Mateus que acha que Luiz está lhe traindo e por isso deve se separar. Regina tira satisfação com o irmão sobre nunca ter lhe contado sobre Priscila. Geraldo fica espantado com a descoberta da irmã. Téo e Isabela voltam da cidade. Omar vê e conta para os pais deles que os dois cabularam aula. Rebeca discute com ‘Manuela’ e a coloca de castigo. O mesmo acontece com Téo. Alícia impõe limites para o celular e tablet dos filhos. Dinho repete que Meire precisa de um marido e a deixa furiosa. Ofélio diz que Sandro precisa mostrar dotes artísticos para tentar conquistar Laura.

RECORD

Amor sem igual

Maria Antônia diz para Fernanda que quer ir embora. Policial leva Ramiro a um prédio abandonado. Fernanda sugere a Tobias que chame a polícia para descobrir o paradeiro de Ramiro. Miguel sentado em sua poltrona olha para a pashimina de Poderosa. Miguel envia uma mensagem para Poderosa. Tobias pede para Fernanda se acalmar.

O rico e Lázaro

Namnu diz que Zac não sabe dar valor à Malca. Shag-Shag conhece Kidist, sobrinha de Arioque. Beroso pede para Amitis convencer Evil-Merodaque de aceitar as divindades babilônicas. Edissa agradece o apoio de Joana. Daniel oferece apoio a Ravina. Hurzabum recebe o carinho de Shag-Shag. Nicolau dá em cima de Kidist. Oziel mostra insegurança perto da moça. Joaquim se irrita com as dicas de Neusta. Namnu avisa a Evil-Merodaque que sua filha está ardendo em febre.