Resumo das novelas do dia 27 de março de 2019

Cris/Julia se prepara para dar à luz, ao lado de Danilo

Em “Espelho da vida”, Margot e Daniel se abraçam emocionados. Dora confronta Eugênio e furta as alianças de Julia e Danilo. Gentil conhece Daniel e todos celebram o encontro do rapaz com sua família. Ana elogia Flávio, que ajudou Américo a deixar a delegacia. Hugo encontra Pat no Rio de Janeiro. Pat fala com Ricardo Júnior e decide voltar para Rosa Branca com Hugo, a quem declara seu amor. Cris/Julia se prepara para dar à luz, ao lado de Danilo. Eugênio comunica a Piedade que Padre Luiz está morto. Gustavo e Dora planejam uma vingança contra Julia. Eugênio encontra Cris/Julia e ameaça o bebê.

REDE GLOBO

Malhação

Rosália sente dores fortes, e Márcio a ajuda a marcar uma consulta médica. Todos implicam com Fabiana. Lia sugere que a ONG seja transformada em um colégio. Paulo e Marli decidem fazer uma surpresa para os noivos. Bernardo, representante do Conselho do Sapiência, repreende as atitudes de Solange. Rafael convida Alex para substituir Vinícius na ONG. Talíssia e Vinícius se casam. Álvaro agradece a Gabriela por ter conseguido escrever seu livro. Osvaldo decide usar o processo da mãe de Álvaro contra Gabriela.

Verão 90

Patrick comenta com Dandara que não se recorda de nada e presume que foi por causa do doce de leite. Madá joga cartas para Gisela. Ela finge para Herculano que aceita a separação. Galdino rouba o pote de doce que Patrick encontrou no mar. Vanessa despreza Jerônimo. Galdino se delicia ao comer o doce de leite do pote. Jerônimo comenta com Manu sobre a dúvida de sua permanência na PopTV. Herculano pede uma chance a Janaína. Galdino encontra vários potes de doce de leite no mar e decide comprar a carrocinha de Hamilton para vender sonhos.

O sétimo guardião

Firmina ouve a conversa de Neide e Sóstenes. Lourdes comenta com Raimunda sobre sua situação com Geandro. Eurico conta a Marilda sobre o plano de Olavo. Murilo e Sóstenes decidem ajudar a encontrar a filha que Neide procura. Gabriel exige que Aranha contenha Mirtes e proteja o segredo de Machado. Marilda procura Valentina e descobre que Olavo está enganando a irmã. Feliciano anuncia a Gabriel que ama Valentina e lutará por ela. Diana e Walid recebem uma proposta para treinar nos Estados Unidos. Mirtes chantageia Aranha para não revelar o segredo de Machado.

SBT

Teresa

Roberto diz a Aurora que Joana e ele foram namorados, mas ela se afastou quando acreditou que ele desejava filhos, e ela por ser estéril, não poderia lhe dar. Teresa tenta esconder sua fúria quando Joana diz que vai atrás de Roberto, pois o ama e não se importa se ele tem dinheiro ou não. Roberto fica feliz quando Joana diz que terminou com Heitor para se casar com ele. Teresa expulsa Lucia de sua casa quando descobre que ela fez um desenho de Arthur. Teresa esbofeteia Lucia e a expulsa de casa. Joana explica para Aurora o que aconteceu entre ela e seu pai. Ambas se abraçam, chorando. Teresa, furiosa, diz a Arthur que expulsou Lucia de sua casa pois a insultou e disse atrocidades.

As aventuras de Poliana

Guilherme escuta a resposta de Filipa e tenta aconselhá-la. João pede para Feijão farejar o pano levado por ele para que eles consigam descobrir de quem é. A vigilância sanitária interdita a padaria de Durval. Yasmin quer conversar com Luigi. Após farejar, Feijão encontra a capa no lixo. Glória procura Luísa para esclarecer a situação e conta que Afonso pediu para cancelar a exposição. Durval vai até o escritório de Roger e fala que sabe que ele está envolvido no caso das baratas. Nadine vai até a casa de Marcelo e João diz que sentiu um clima entre os dois. Ruth escuta Bento tocando uma música familiar no piano.

RECORD

Jesus

Helena diz que não podem crucificar Jesus. Kesiah se recusa a conversar com Longinus e lhe acerta um tapa no rosto. Em conversa com Arimatéia, Pilatos diz ter tentado salvar o Messias. Antipas diz que precisa voltar para Tiberíades e chama Temina. Jonathan avisa sobre a morte de Judas. Os apóstolos comentam sobre ele. Anás e Caifás se mostram satisfeitos. Natanael e Tiago Maior se recordam de momentos com Jesus. Maria segura na mão de João e avisa que começou. Um homem trabalha na fabricação de pregos. Outro rapaz trabalha na construção de uma cruz. Maria Madalena se enche de tristeza.