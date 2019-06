Resumo das novelas do dia 20 de junho de 2019

Jerônimo e Galdino planejam golpe contra PopTV

Em “Verão 90”, Jerônimo avisa a Galdino que Madame Adelaide precisa desaparecer. Mercedes se surpreende quando Quinzão defende Lidiane. Larissa conta a Diego que iniciará as aulas do seu projeto com o dinheiro doado por Gisela. Mercedes se sente devastada quando Quinzão pede o divórcio. Galdino/Adelaide se despede de Álamo, que pede uma fotografia com a guru. Gisela apoia a decisão de Quinzão de se divorciar de Mercedes. Filipa avisa a Larissa e Candé que se separou e pede para morar com os filhos. Diego estranha a presença de Filipa e alerta Larissa. Quinzinho pensa em se casar com Vanessa. Jerônimo planeja dar um grande golpe e avisa a Galdino que ele deverá se passar por um investidor italiano chamado Andreas Moratti.

Malhação

Filipe tenta fazer um acordo com Rita. Karina não aceita que Milena conviva com Jaqueline. Marco explica as regras para o namoro de Cléber e Anjinha. Rita avisa que vai falar com o defensor público antes de aceitar o acordo com Filipe. Regina se entristece com o comportamento de Max. Cléber decide vender sua moto. Guga tem uma conversa com Regina. Meg discute com Beto. Mari procura por Graveto na ONG. Madureira e Daniel veem Graveto com a moto de Cléber, e se preocupam quando ele se aproxima de um grupo de rapazes. Peixoto vê a moto de Cléber passar por ele em alta velocidade. Joaquim vai à loja onde Rita trabalha. Jaqueline questiona César sobre Milena. Rita aceita o acordo proposto por Filipe, e Joaquim flagra os dois.

Órfãos da terra

Laila sente ciúmes de Dalila/Basma com Jamil. Sara tenta convencer Bóris a aceitar seu casamento. Santinha encontra Miguel, que mente para Rania sobre o que lhe aconteceu. Bóris entrega a falsa carta de Sara para Ali. Miguel afirma a Camila que não fez dívidas de jogo. Valéria se decepciona com a falta de convidados em seu casamento. Helena, Faruq e Letícia concluem que Dalila/Basma pode ter sido a denunciante. Sara foge da casa de Abner. Miguel entrega parte do dinheiro para Robson. Dalila/Basma invade o carro de Jamil, e Laila flagra os dois juntos.

A dona do pedaço

Fabiana e Vivi fazem o teste de DNA. Fabiana pede para Rock lhe ajudar a investigar Agno. Maria da Paz pensa em contratar Antero para encontrar suas sobrinhas. Evelina e Chiclete chegam à casa de Maria da Paz e conhecem Jô, que finge ser gentil. Nilda avisa a Amadeu sobre Rael e exige que ele ajude o sobrinho. Márcio consegue uma confissão de Kim. Rael atenta contra a vida de Maria da Paz. Maria da Paz descobre que Rael é um Matheus e se surpreende ao ver Amadeu chegar para defender o sobrinho.

SBT

As aventuras de Poliana

Antônio vai vistar Branca, e conhece os pais de Mirela. Nancy se encontra novamente com Walter Elias. Os alunos da Ruth Goulart formam seus squads para participar do game, e Raquel fica chateada por não fazer parte do grupo de seu namorado. Ruth fica incomodada com o alvoroço que a live da O11O gerou na escola. João descobre que Poliana esteve em sua casa, mas foi dispensada por Filipa.

Cúmplices de um resgate

O pastor e Nina conversam com Rebeca sobre Otávio. Nico tenta andar nas pernas de pau na praça. Omar aparece e joga uma pedra nas pernas para que ele caia. Ofélio desce até o porão, mas é flagrado por Regina. O músico consegue despistar Regina com uma história falsa. A mulher leva novamente Manuela para o quarto de Isabela para que os empregados não desconfiem de nada. Meire continua a achar que os irmãos Vaz estão produzindo robôs.

RECORD

Topíssima

Edison não percebe que está sendo seguido por Pedro e André. Jandira sai acompanhada de Fernando e pede para se separarem. Pedro e André flagram Edison vendendo droga e o perseguem. Rafael diz para Beatriz que só comprou o Veludo Azul para descobrir quem drogou Gabriela. Antonio questiona Inês sobre o envio do diário. Edevaldo fica tenso. Pedro alcança Edison e descobre quem é o rapaz. Lara fica revoltada a descobrir que Sophia está namorando Antonio