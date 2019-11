Resumo das novelas do dia 19 de novembro de 2019

Maria da Paz retoma fábrica de bolos

Em “A dona do pedaço” Vivi e Beatriz se recusam a ajudar Fabiana, que se desespera. Régis conta a Maria da Paz sobre sua visita a Jô. Maria da Paz pede que Amadeu recorra da sentença de Jô. Téo perdoa Jô. Rock recebe uma nova proposta de luta. Lyris se declara para Tonho. Agno oferece a Maria da Paz o apartamento antigo em que morava. Zé Hélio volta a trabalhar na fábrica. Vivi combina sua fuga com Chiclete. Fabiana pede ajuda a Evelina e Antero para retornar ao convento. Amadeu pede redução de pena para Jô.

Malhação

Rita se recusa a se aliar a Rui. Beto pressiona Guga a convencer Meg a aceitar sua proposta. Anjinha se irrita com Cléber e Marco. Leila confessa a Cida que planeja afastar Filipe de Rita. Filipe se incomoda com as conclusões de Rita sobre Rui. Peixoto conversa com Marco sobre Carla. Tatoo surpreende Anjinha com um beijo. Rui insiste para que Rita se una a ele para conseguir a guarda de Nina.

Éramos seis

Carlos pensa em Inês. Soraia e Lili discutem por causa de Julinho, e Isabel se incomoda. Júlio e Alfredo têm uma conversa. Emília comunica a Higino que decidiu internar Justina. Júlio pensa em comprar um rádio e Lola se desespera. Afonso tem uma ideia para ajudar Lola. Olga descobre que Candoca está mancomunada com Zeca. Almeida presenteia Clotilde. Ao chegar ao manicômio, Justina implora socorro a Higino.

Bom sucesso

Alberto e Marcos comemoram a saída de Diogo da mansão, e Sofia os repreende por causa de Nana. Diogo pede abrigo a Gisele. Paloma surpreende os filhos ao dizer que está namorando Marcos. Mário convence Silvana a não ter terminar o relacionamento dos dois. Gisele sugere que Diogo simule uma terapia de casal para resgatar o casamento com Nana. Paloma observa Vera encantada com Alberto durante a gravação do empresário para o podcast da Editora. Vera convida Alberto para sair.

SBT

Cúmplices de um resgate

Meire escuta a músicas da Cúmplices de Um Resgate ao contrário para descobrir se existem influências obscuras. Meire dá uma entrevista a um telejornal e diz que os C1R passam mensagens subliminares nas músicas e que são satanistas. Vicente vai tirar satisfação com Meire sobre o que ela disse e deixa claro que poderia processá-la. Fiorina acorda no hospital e fica feliz com a notícia dada por Giuseppe de que sua sorveteria não será mais fechada. Porém a alegria dura pouco, a italiana entre em desespero ao notar que um de seus braços não está se mexendo. Fiorina é sedada.

As aventuras de Poliana

Eric consegue se apresentar para os jurados da Companhia de dança, e explica o motivo de ter se passado por Hugo na audição. Mirela aceita a proposta de Luca, e os dois assumem um namoro de fachada. Preocupados com Ester, as crianças do Clubinho vão visita-la e fazem algumas perguntas. Waldisney vai até a casa de Nancy pedir que retomem o namoro, mas ela o dispensa. Pendleton desenvolve a perna mecânica de Bento, e apresenta a novidade para o menino testar. Luisa se incomoda com a presença constante de Sara.

RECORD

Topíssima

O advogado avisa que ainda falta uma pessoa para a leitura do testamento. André chama Pedro para uma conversa. Minha Flor desperta do coma. Os alunos da república ficam felizes ao falarem com Minha Flor. André diz que precisa de provas contra Paulo Roberto. Carlos ameaça o reitor. Fernando trabalha no trailer da faculdade. O capanga de Pedro fotografa Canarinho chegando na casa de Bruno. Yasmim chega para a leitura do testamento e todos ficam surpresos. O advogado de Lara diz que ela também foi convocada.

O rico e Lázaro

O noivo de Joana avisa que não permitirá que ninguém fale mal de sua amada. Fassur dá em cima de Elga. Joana estranha o comportamento de Matias. Zac se abre com Zelfa e diz que Asher está vivo. Nabucodonosor vê um vulto em seu quarto e puxa uma adaga. Amitis acorda e eles percebem que é Dalila. Confusa, a moça fica sem entender ao sair do estado de sonambulismo. O rei manda os guardas a prenderem. Amitis pede para o rei ter calma com a moça. Sadraque pede para Daniel ajudar Dalila. A costureira pede piedade ao rei. Arioque procura Zac. Zelfa encontra com Asher no alojamento de escravos.