Resumo das novelas do dia 17 de janeiro de 2020

Diogo ateia fogo na editora

Em “Bom Sucesso”, Diogo ameaça a vida de Gisele. Marcos e Mário acompanham os policiais na busca por Diogo. Diogo planeja incendiar a Prado Monteiro. Gisele acaba refém de Diogo. Alberto vai para a Editora com Paloma e Leila. Nana descobre que foi Diogo quem provocou o acidente que a fez perder o bebê. Diogo aparece diante de todos na editora e ateia fogo.

Malhação

Lígia permite que Rita veja Nina com Filipe. Ramiro e Matoso avisam a Rui sobre o namoro de Rita e Filipe. Filipe incentiva Lígia a sair com Madureira. Guga sofre com a situação de Max. Anjinha comenta com Rafa que lamenta ter deixado Tatoo triste. Lígia e Madureira se beijam. Nanda volta para a escola e afirma aos amigos que não deseja mais ser artista. Lígia conta para Regina sobre seu encontro com Madureira. Tatoo rejeita seus amigos. Rita se prepara para encontrar Nina, quando Rui a surpreende.

Éramos seis

Osório demite Alfredo e Tião. Isabel pede para Felício esperar para falar com Lola. Almeida alerta Julinho sobre a proximidade com Soraia. Genu fala mal da filha de Lola para Lúcio e Lili. Isabel conta sobre seu namoro para Soraia. Zeca procura emprego na farmácia. Adelaide se surpreende quando Emília afirma que quer proteger Justina de seus sonhos. Alfredo afirma que ajudará Tião. Afonso encomenda com Lola um bolo para o aniversário de Inês. Isabel fala com Lola sobre a viagem de Julinho. Alfredo revela à família que foi demitido. Afonso comenta com Inês sobre os telefonemas que anda recebendo. Shirley liga para Inês, que pede segredo a Durvalina. Lola se reconcilia com Julinho.

Amor de mãe

Vitória revela a Raul que Vinícius faz parte do grupo de ativistas que quer destruir a PWA. Raul expulsa Vinícius e Amanda de sua casa. Leila conta do divórcio para Penha, que hesita em contar o que sabe sobre Magno para a amiga. Raul decide ajudar Vinícius e Amanda a fugir. Álvaro pressiona Vitória a usar sua relação com Lurdes para manipular Camila. Lurdes e Thelma enfrentam Veiga e Belizário. Vitória afirma a Lurdes que as duas estão em lados opostos sobre a situação de Camila.

SBT

As aventuras de Poliana

A falsa Dark Lady consegue invadir os autos falantes do colégio e mandar um recado para os alunos, deixando Raquel assustada. Durante o jogo de queimada, João acaba acertando uma bola na cabeça de Ruth, que fica furiosa. Afonso vai visitar Fernanda em seu trabalho. Devido ao incidente, Ruth expulsa João do colégio. Marcelo conversa com a diretora e conta a ela toda a verdade sobre João. Débora difama a imagem de Marcelo entre os funcionários da escola.

Cúmplices de um resgate

A única pessoa que consegue fazer a menina comer um pouco é Joaquim. Otávio decide ir embora. Dinho decide inscrever Bartolomeu em um concurso de beleza de gatos para tentar conseguir o prêmio surpresa, que pensa ser dinheiro para poder comprar a mobilete. Raul descobre as grades no quarto de Isabela e pergunta para Regina o que significa aquilo.

RECORD

Amor sem igual

Geovani manda flores para Norma e Bento finge ter sido ele quem mandou. Tobias arma com Bernardo e convida Ramiro para ir ao clube noturno. Chegam novas flores na casa de idosos e Carmem pensa ter recebido de Geovani. Ioná avisa à Olympia que não irá trabalhar essa noite. Leandro reclama com Olympia sobre a ida de Ioná até a agência Bras Esporte . Tobias avisa que Donatella não irá dormir com Ramiro. Logo em seguida, a polícia chega à casa noturna.

O rico e Lázaro

Joana agradece pelas lãs dadas por Zac. Nabonido conversa com Nitócris e ela diz que Daniel não pode tentar dominar o reino. Rabe-Sáris encontra Nebuzaradã e diz que Zac não é mais noivo de Joana. Joana acolhe algumas pessoas miseráveis na casa de Ravina. Talita e Samira costuram roupas para o enxoval. Sammu-Ramat propõe um casamento para Darice. Enquanto cuida dos pobres e necessitados em sua casa, Ilana escuta batidas na porta. Ela se assusta ao se deparar com Nebuzaradã e Rabe-Sáris.