Resumo das novelas do dia 16 de julho de 2019

Laila chora ao assinar o divórcio

Em “Órfãos da terra”, Robson vai ao encontro de Paul, e Lurdes se preocupa. Laila recebe a documentação para o seu divórcio. Zuleika fica inconformada com a indiferença de Almeidinha. Elias ouve Rogério contar para Jean sobre o encontro que teve com Helena. Laila chora ao assinar o divórcio, e Jamil a consola. Latifa e Omar confabulam um novo golpe. Ester pede que Abner volte para casa. Omar fala com Eva longe de Bóris. Padre Zoran pede que Helena tente se aproximar de Salma, uma criança síria abandonada. Zuleika se aconselha com Letícia. Robson abandona Lurdes para fugir do país. Jamil entrega a Dalila os documentos de seu divórcio com Laila. Paul é encontrado morto e Almeidinha procura Dalila.

Malhação

Rita e Lígia se enfrentam, e a jovem deixa o hospital. Lígia confessa a Joaquim que sentiu que Rita realmente se preocupa com Nina. Carla questiona Rita sobre o pai de sua filha. Marco e Cléber discutem por causa de Góis. Beto e Meg confessam um ao outro que estão com raiva de Martinha. Filipe diz a Guga que deseja ficar em paz com Rita. Bill revela a Raíssa e Anjinha que deu o endereço de Góis para Jaqueline. Filipe beija Rita. Jaqueline confronta Góis e registra a discussão ao vivo pelo celular.

Verão 90

Mercedes manda Marta chamar a polícia para prender Andreas, mas ele consegue escapar. Janaína pede Raimundo em casamento. Ticiano adora a pintura que Gisela faz em seu corpo. Patrick não nota o clima entre Gisela e Ticiano. Álamo avisa aos funcionários que terá que fechar a Top Wave. João recebe a orientação da emissora para entrevistar Manu no Onda Cavada. Álamo revela na entrevista para Moana que descobriu que o nome verdadeiro de Andreas é Galdino. Janaína deduz que Jerônimo está envolvido no golpe de Andreas.

A dona do pedaço

Camilo acusa Vivi de traição. Vivi deixa a igreja com Chiclete. Rock desconfia de que Sabrina está envolvida com um homem rico. Josiane fala sobre a relação de Vivi e Chiclete para Maria da Paz. Josiane e Régis sentem ciúme um do outro. Fabiana procura Camilo e o beija. Camilo humilha Fabiana, que jura se vingar do rapaz. Silvia flagra Márcio e Kim juntos. Eusébio conta para Gina que herdou uma fortuna. Chiclete e Vivi decidem ficar juntos. Kim anuncia que Vivi ganhou mais seguidores nas redes sociais. Camilo ameaça Vivi.

SBT

As aventuras de Poliana

Sophie vai até a casa de Sr. P e conta o que houve no Clube Geek enquanto estava disfarçada, ao sair, encontra com Marcelo. Mario conta ao Clubinho que pegou as HQs que dão continuidade a história de Vetherna, e compartilha suas descobertas com relação aos Androids. As crianças estão cada vez mais desconfiadas de que Sophie seja uma Androidiana.

Cúmplices de um resgate

Sacolinha e Isabela jogam damas num tabuleiro improvisado pelo garoto. Pedro mostra as crianças de sua banda os novos instrumentos. Priscila reclama que não tem uma música para cantar sozinha. Manuela conta para Joaquim, Felipe, Júlia e André sobre o paradeiro de Isabela e o plano de Marina. A banda do vilarejo ensaia e Sabrina assiste de longe. Priscila tem ciúme de Isabela (que na verdade é Manuela) e deseja ser vocalista principal para chamar atenção do garoto.

RECORD

Topíssima

Zeca retorna do IML e diz que o corpo encontrado é mesmo de Jandira. Madalena se desespera. Gabriela fica chocada ao saber que Jandira morreu. Madalena se abraça a Fernando. Bruno tenta confortar Zeca. Vitor pede Elisabete em namoro. Gabriela dá a notícia da morte de Jandira para Rafael. Beatriz pede o divórcio para Paulo Roberto. André chega até a mansão do reitor com um mandado de busca e começa a revistar o local. O delegado encontra a boneca de Jandira no quarto de Rafael.

Jezabel

Jezabel chega na hora e o corrige dizendo que a vitória foi dos deuses e o lembra do ritual que fez. Acabe desconversa e pergunta pelo filho. Tadeu manda chamar Jezabel e diz que o caso entre eles chegou ao fim, e eles discutem. Eliseu volta para casa e encontra com Hannah. Eliseu confessa que ia até Samaria para se encontrar com Jezabel. Hannah fica decepcionada. Micaías se casa com Raquel. Jezabel aparece na cerimônia de casamento de Micaías e surpreende a todos. Jezabel diz a Acabe que quer dar uma festa e ele concorda. Ela pede que tenha mais vinho de Nabote. Hannibal vai até Tadeu e diz que a rainha fará uma festa e convidou ele e sua família.