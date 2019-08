Resumo das novelas do dia 15 de agosto de 2019

Alberto vai a ensaio da escola de samba com Paloma

Em “Bom Sucesso”, Paloma exige que Ramon confie nela para que os dois continuem juntos. Nana se surpreende com Diogo quando ele sugere que o casal tenha um filho. Paloma convida Alberto para participar do ensaio da Unidos do Bom Sucesso. Alberto conta a Paloma seu plano para fugir da mansão e ir ao ensaio da escola de samba. Marcos pensa em se desvencilhar do casamento com Silvana. Alberto e Paloma chegam à quadra da Unidos do Bom Sucesso.

Malhação

Marco incentiva Madureira a voltar para sua festa de noivado e afirma que Carla o ama. Carla acredita que Madureira a tenha dispensado. Todos estranham a ausência de Madureira, que surpreende Carla com um beijo. Carla e Madureira comemoram o noivado. Anjinha, Jaqueline e Rita incentivam Raíssa, que teme por suas gravações para o concurso. Marquinhos gosta de saber que Nanda está afastada de Raíssa. Camelo aceita ajudar Raíssa, e Nanda se incomoda ao ver os dois juntos. Neide confessa a Carla que acredita que Marco ainda seja apaixonado por ela. Marquinhos confessa seu interesse por Nanda. Fátima e Bia chegam para o jantar, e Regina fica constrangida com o comportamento de Max. Cléber sugere procurar os donos de Bilu pela internet. Max ouve quando Fátima pergunta a Guga se ele é gay.

Órfãos da terra

Jamil e Laila pensam em como provar que o filho de Dalila é de outro homem. Latifa aceita se converter ao judaísmo e Abner comemora. Laila vai ao laboratório onde Dalila fez o exame de DNA. Aline e Caetano recebem a autorização para serem os padrinhos afetivos de Salma. Cibele tem uma ideia para ajudar Almeidinha. Péricles oferece um contrato para Teresa cantar no exterior, mas sem Jean. Eva sofre ao constatar o golpe aplicado por Omar. Gabriel flagra Valéria tentando acessar o computador de Norberto. Jamil e Hussein abordam Calpúrnia.

A dona do pedaço

Rock afirma a Zé Hélio que precisa contar a Maria da Paz sobre Jô e Régis. Kim invade o apartamento de Márcio e se intromete entre o rapaz e Silvia. Téo conversa com Jô sobre seu relacionamento e diz que a ama. Otávio pede que Vivi descubra a profissão de Chiclete. Linda comenta com Beatriz que acredita que Chiclete não é uma boa pessoa. Jô se incomoda com o afastamento de Régis. Leandro conversa com Chiclete sobre Agno. Silvia e Kim decidem sair com Márcio. Gilda vai ao médico e confessa a Amadeu que mentiu sobre seu estado de saúde. Otávio e Agno se unem contra Fabiana. Rock procura Maria da Paz.

SBT

As aventuras de Poliana

Bento insiste e Ruth autoriza que o menino vá para o Campo de Férias. Desconfiada de Waldisney, Nancy faz algumas perguntas a ele. Poliana avisa Pendleton que não poderá ir ao Campo de Férias, e indignado com a notícia, ele arma um plano. Roger consegue incluir Filipa para participar do Campo de Férias. Marcelo pede a ajuda de Jeff para descobrir quem hackeou o IP de seu computador. Luigi ajuda Yasmin em seus estudos, e a menina pergunta a ele o motivo de seu afastamento. Luisa e Marcelo procuram hotéis para a viagem a Foz do Iguaçu, porém não encontram vagas.

Cúmplices de um resgate

Isabela coloca tinta no pote do creme que a massagista usaria em Regina, o que faz a vilã ficar toda azul. Omar está focado em fazer Nair ser mandada embora. O rapaz coloca fios de cabelo numa torta e acusa a empregada. Helena e Pedro vão até a on-enterprise ver Rebeca. Pedro tumultua e insiste que Rebeca volte para o vilarejo, mas ela diz que quer ficar do lado de Otávio. Flávia pendura um cartaz convidando os alunos a participarem da peça das igrejas. Safira tenta se aproximar mais de Priscila e a chama para ir ao cabeleireiro.

RECORD

Topíssima

Paulo Roberto põe Vitor para fora do hospital quando o rapaz entra no local em busca de alimento. Um garoto de rua, Formiga (ator não divulgado) auxilia Vitor a achar alimento no lixo. Os estudantes reprovam o retorno de Vitor, porém Dagoberto afirma que não irá voltar atrás. Vitor mostra que Formiga está mentindo quando o menino simula ter uma arma como forma de arranjar dinheiro. Vitor leva um tiro quando o homem que é cercado retira uma arma e atira. No hotel, Lima se encontra com Sophia. Sophia encontra Antonio quando, ao lado de Lima, chama um táxi.