Resumo das novelas do dia 14 de fevereiro de 2020

Alfredo comunica Lola de que irá para a guerra

Em “Éramos seis”, Lola e Isabel imploram para que Alfredo desista de ir para a guerra. Genu teme pela vida de Lúcio. Lili e Lola comemoram a notícia sobre a visita de Julinho. Shirley insinua a Lola que está reatando com Afonso. Clotilde sofre pela situação do filho. Adelaide garante a Alfredo que participará da revolução. Isabel procura Felício. Zulmira chega a São Paulo e se nega a assinar o desquite de Felício. Soraia insiste para que Julinho fique com ela. Alfredo surge vestindo a farda da guerra diante de Lola.

Malhação

Filipe e Rita chamam a polícia para denunciar a pousada. Peixoto pergunta a Marco quando ele contará a verdade para Carla. Serginho, Guga, Filipe e Rita decidem acampar. Beto e Meg se beijam. Leila alerta Rui sobre as intenções de Rita e Lígia. Max tem uma nova ideia para um negócio, mas Regina se recusa a hipotecar o apartamento dos dois. Rafa sente saudades de sua mãe. Serginho, Guga, Rita e Filipe voltam da viagem. Rita garante a Filipe que tem um plano contra Rui.

Salve-se quem puder

Zezinho avisa a Alexia/Josimara que treinará Bel para participar de rodeios. Graziela aconselha Alan sobre a contratação de Kyra/Cleyde. Rafael marca um encontro com Renzo. Juan tenta convencer Mário a não vender a casa, depois que ela for reconstruída. Luna/Fiona mente para Zezinho e Ermelinda sobre seu novo emprego. Rafael fica surpreso quando Alexia/Josimara se apresenta na empresa, dizendo que veio por indicação de Kyra.

Amor de mãe

Tales confessa a Lídia que esteve no apartamento de Estela na noite do crime. Elias vibra ao mostrar sua música para Ryan. Lurdes aconselha Sandro sobre seu futuro. Lucas alerta Álvaro sobre a audiência de Guaporim. Miriam prende Marconi, e Raul e Vitória comemoram. Matias e Miranda se reaproximam. Vitória e Álvaro se enfrentam. Camila, Danilo e Thelma iniciam o processo de inseminação artificial. Álvaro processa Vitória, e Raul e Sandro a apoiam. Durval revela a Danilo que Thelma tem um aneurisma.

SBT

As aventuras de Poliana

Luisa sofre um acidente enquanto falava no telefone com Poliana. Paola e Filipa concluem que Eric não gosta de nenhuma das duas. Arlete pede desculpas a Gleyce, e reconsidera o projeto do CLP. Pendleton, Poliana e João encontram Luisa e a levam para casa. Sem permissão, Mário pega os itens do jogo Vetherna da escola e os leva para casa. Sozinha, Raquel vai ao encontro da suposta Dark Lady. Glória briga com Verônica devido a live do CLP. Lindomar volta de sua turnê. Violeta vai ate a casa de Gloria, e surpreende Antonio.

Cúmplices de um resgate

Safira festeja com Tomas o sucesso de seu plano sobre as peças de roupa. Isabela segue com os ensaios de canto com o padre Lutero. Nina vê o ensaio da neta. Isabela fica irritada que ela e Rebeca sabem dos seus ensaios. Regina diz para Joaquim se declarar para Priscila em plena coletiva de imprensa para que os jornalistas publiquem a notícia. Joaquim diz que não fará isso. Regina conta que ele precisa fazer mesmo o que não quer pelo bem da banda. Tomas conta para Safira que Otávio contratou costureiras “freelancers” para ajudar Rebeca na confecção com as entregas das novas peças. No vilarejo, Otávio convence Rebeca a aceitar o trabalho das costureiras.

RECORD

Amor sem igual

Miguel pede para Santiago ficar de olho em tudo quando voltar a trabalhar no clube de Olympia. Duplex tenta acalmar Furacão. Cínico, Tobias finge tristeza com a morte de Luciana e mente que não mandou matá-la. Fernanda acredita na lábia do irmão, mas Pedro Antônio percebe o cinismo do rapaz. Carmem se encontra com Olympia e diz que no dia do grande assalto ainda poderão sequestrar Fernanda. Ela pergunta se Olympia está dentro do plano. Furacão abre a porta de casa e se depara com Bernardo. Duplex pergunta quem é.

O rico e Lázaro

Arioque ampara Shag-Shag. Dana diz estar indisposta. Zelfa sugere que Malca adote um filho. Absalom pede para Nicolau deixa-lo sozinho. As gêmeas fingem que Tamir e Shamir estão sendo procurados. Nabonido tenta acalmar Nitócris. Lia faz juras de amor a Daniel. Nabucodonosor se declara para Amitis. Neusta prepara Edissa para a fuga. Dana se recusa a conversar com Joana. Rabe-Sáris segue para fazer a inspeção no calabouço. Lior procura Asher e avisa que o príncipe de Judá vai fugir.