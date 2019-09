Resumo das novelas do dia 13 de setembro de 2019

Rania confirma a gravidez de Santinha

Em “Órfãos da terra” Rania e Fairouz se emocionam ao ver Dalila com Soraia. Rania confirma a gravidez de Santinha e a convence a falar com Fauze. Marie e Letícia ajudam Helena a se arrumar para seu casamento. Youssef mente para Maurício a fim de conseguir informações sobre Dalila. Hussein e Helena se casam. Youssef avisa a Dalila sobre o plano de fuga. Benjamin e Caetano repreendem Aline. Rogério se compromete a ajudar Santinha a se casar com Fauze. Missade pensa em Elias e em Padre Zoran. Valéria tenta tranquilizar Camila. Dalila sente-se mal, e Fairouz se desespera. Começa o julgamento de Camila.

Malhação

Anjinha pede que Bill tente recuperar seu telefone, para provar a inocência de Jaqueline. Karina é convocada para prestar depoimento na delegacia. Beto pede desculpas a Meg. Bill consegue consertar o celular de Anjinha. Daniel se preocupa com a reação de Milena sobre a armação de Karina. Vânia confronta Karina. César pede o divórcio a Karina. Marquinhos sabota Raíssa, que sofre uma queda durante sua apresentação no palco do Vai no Gás.

Bom Sucesso

Eric conta a Paloma que emprestou dinheiro para Alberto comprar a Editora com a promessa de que viraria sócio e teria seu livro publicado. Paloma fica surpresa ao saber que Alberto não cumpriu as promessas. Eric convida Paloma para ser sua secretária particular. Marcos convence Jesse Júnior a ir à Bienal. Ramon estranha o convite de emprego de Eric para Paloma. Sofia diz a Alberto que soube por Peter que Eric ofereceu trabalho para Paloma. Alberto conta a Marcos que Eric quer se vingar dele. Gabriela aceita o pedido de namoro de Vicente. Eric confronta Alberto.

A dona do pedaço

Joana ajuda Maria da Paz. Jô se desespera ao perder todo o seu dinheiro. Camilo afirma a Rael que reconquistará Vivi. Vivi ajuda Otávio a inventar uma desculpa para Beatriz. Otávio, Beatriz e Linda pressionam Chiclete a encontrar uma profissão. Leandro confessa a Evelina que gosta de Agno. Antero não se lembra de Marlene. Amadeu repreende Jô. Dinorá, Dorotéia e Cornélia fazem compras. Fabiana confronta Britney e Abel a defende. Leandro propõe um novo encontro com Agno. Cássia e Merlin desabafam um com o outro. Kim e Márcio decidem passar um tempo juntos. Régis afirma que não reatará com Jô. Jô pede dinheiro emprestado a Ellen. Maria apresenta Joana a Rock.

SBT

As aventuras de Poliana

Serena conta a verdadeira história de Bento para Ruth. Sophie se irrita com algumas brincadeiras e piadas sobre seu braço mecânico. Falcão interrompe a gravação do videoclipe de Lindomar. Filipa ganha uma “Sara” de seu pai. Luisa é pressionada a pagar sua dívida e pensa. Os pais de Mirela colocam a menina para trabalhar na roça.

Cúmplices de um resgate

Meire e Dinho estão desesperados por estarem perdidos na mata. Navarro e Vargas escutam os pedidos de socorro de Meire. Fortunato expulsa Safira de casa. Os guardas aparecem sem roupas e Meire pede ajuda para eles, que explicam que ladrões roubaram suas roupas. Téo, Mateus e Dóris reencontram os pais. Meire e Dinho saem da mata.

RECORD

Topíssima

Gabriela e Rafael vão ao encontro de Paulo Roberto para falar sobre Edison. Eles se surpreendem ao verem Pedro saindo da sala do reitor. Um rapaz chega passando mal no hospital e diz ser usuário do Veludo Azul. Pedro finge que se preocupou com Gabriela ao saber que Edison foi solto. Aderlize diz que Paulo Roberto não pode atender Rafael e Gabriela. Graça almoça com André e pinta um clima entre eles.

O rico e Lázaro

Chaim fala sobre um túnel secreto. Zac segue em outra direção. Zedequias chama Hassube e Zuriel e avisa sobre o túnel secreto. Asher se assusta com as catapultas do exército babilônico. Rabe-Sáris se mostra preocupado com os familiares, mas Nebuzaradã ordena o ataque à Judá. Asher se desespera ao avistar uma imensa bola de fogo vindo ao seu encontro.