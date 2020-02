Resumo das novelas do dia 13 de fevereiro de 2020

Vitória liberta Amanda e a leva até Davi

Em “Amor de mãe” Érica comenta que Elias pode ter assistido à entrevista de Ryan e estar fingindo as coincidências com Domênico. Nicete comenta com Betina que tem vontade de conhecer o filho de Verena. Danilo pede demissão do bar de Nuno para trabalhar com Thelma. Betina convence Verena a deixar Nicete conhecer Júnior. Raul e Vitória armam para que Marconi seja preso. Daniel questiona Miranda sobre Matias. Vitória liberta Amanda e a leva até Davi. Álvaro flagra Nicete e Betina com Júnior, e Verena tenta disfarçar. Davi tenta convencer Amanda a não atentar contra a vida de Álvaro. Álvaro confronta Nicete.

Malhação

Tatoo garante a Anjinha que não voltará a estudar. Raíssa convence Camelo a terminar o colégio. Serginho convida Rita e Filipe para viajar com ele e Guga. A turma começa a reforma da biblioteca. Lígia não aceita que Nina viaje com Rita e Filipe. Lara demite Leila. Beto se declara para Meg. Max sofre para arrumar um emprego. Henrique revela a Fake e Vinícius que seu namoro com Fafi é uma farsa, e Bibi ouve. A recepcionista da pousada se recusa a acolher Serginho e Guga.

Éramos seis

Zeca e Olga acodem Clotilde e o bebê. Lola e Dona Maria se preocupam com a demora deles. Dona Maria e Candoca amparam Clotilde. Há uma passagem de tempo. Clotilde escreve para Lola contando sobre Francisco. Almeida sonda Alfredo sobre Clotilde. Todos comentam sobre a tensão política em São Paulo. Emília flagra Alfredo e Adelaide se beijando. Karine ajuda Soraia. Soraia seduz Julinho. É anunciada a guerra em São Paulo. Alfredo comunica a Lola que lutará em memória de Carlos.

Salve-se quem puder

Alan hesita em contratar Kyra/Cleyde. Dionice pensa em contar à família de Bia que ela voltou a treinar. Alexia/Josimara fica chocada ao saber que Petra ficou com seu papel na novela. Renzo afirma a Lúcia que irá doar o dinheiro que ganhou ilegalmente. Luna/Fiona conta a Juan que se encontrou com Helena. Téo não aceita a cópia da corrente que Helena lhe dá, e explica que a joia o faz lembrar da moça que ele não conseguiu salvar no furacão. Alexia/Josimara não gosta do interesse de Bel por Zezinho. Luna/Fiona pede um emprego para Vicky no Empório Delícia.

SBT

As aventuras de Poliana

Eric chega no cinema para o encontro com Filipa, Paola e Ester, e leva Hugo. Falcão e Zóio intimidam Mosquito para que o menino volte ao mundo do crime. Luciano presenteia os filhos para reconquista-los. Afonso aparece no trabalho de Fernanda novamente e da uma sugestão a Roger. Mosquito volta a casa de Arlete para se explicar e conta que Falcão e Zóio são os responsáveis pela bagunça. Luisa conta para Marcelo que o quarto de Ester fica trancado, e desconfiado, ele tenta invadi-lo.

Cúmplices de um resgate

Pedro conta para Fiorina que foi em todos os lugares da cidade, mas que não encontrou Giuseppe e nem Nico. A italiana fica irritada ao ver Giuseppe, Nico e Nina chegando juntos no ônibus. Téo conta para Marina que Manuela mudou muito após o sequestro e que agora gosta mais dela do que antes e chega a sentir até um calor no peito. Dóris fantasia sobre o pai Luiz ser um super-herói. Regina pede para Geraldo pedir para Vicente por limite nos irmãos Vaz, pois a coletiva de imprensa está próxima.

RECORD

Amor sem igual

Miguel e Poderosa vão até um shopping para presentear Furacão, mas acabam se envolvendo em uma confusão. Caio não concorda com o noivado da mãe. Poderosa diz não ser quem Miguel merece. Duplex e Furacão convencem Caio. Pedro Antônio leva Fernanda para jantar em sua casa. Miguel e Poderosa visitam Furacão. Bibiana tem dificuldade para fazer um vestido. Poderosa diz que precisará da ajuda de Duplex durante a reinauguração do Mademoiselle Olympia Night Club. Miguel surpreende Tobias e o aborda mostrando a foto de Poderosa.

O rico e Lázaro

Zac fica furioso ao saber que Beroso aceitou a proposta de Asher. Saul fala do encontro com a mendiga e Hurzabum se emociona com as palavras do menino. Asher chama Joana para um passeio. Zac os observa com ódio. Arioque fala de seu interesse por Shag-shag. Larsa procura por Tamir e Shamir. Shamiran diz desconfiar da sacerdotisa. Daniel fica feliz ao saber que Saul voltou. Rabe-Sáris e Nebuzaradã trama contra Asher. Levi, o pretendente de Dana, vai até a casa dela. Nabucodonosor se reúne com os nobres na sala do trono e avisa que Belsazar precisará de uma correção. Transtornada, Dana se recusa a ver Levi e avisa que não se casará mais. Rabe-Sáris procura Absalom e diz ter algo para falar sobre Dana. Shag-Shag vê Hurzabum entrando na Casa da Lua e se esconde.