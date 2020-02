Resumo das novelas do dia 11 de fevereiro de 2020

Belizário agride Estela

Em “Amor de mãe”, Sandro pede para acompanhar Raul em um almoço com Lídia. Nuno decide desfazer seu negócio com Álvaro. Tales se sente humilhado por Lídia. Magno confronta Penha. Sandro avisa a Marconi a localização do quadro que o bandido planeja roubar. Tracy não aceita que Durval termine seu relacionamento com Matias. Elias inventa para Magno que foi adotado. Miranda confunde Daniel com Matias. Marconi furta o quadro de Lídia. Belizário agride Estela. Lurdes acredita que Elias é Domênico.

Malhação

Cida deixa escapar para Leila que Rita e Lígia estão conversando sobre Nina. Anjinha decide visitar Marco na prisão. Madureira anuncia que fará uma biblioteca comunitária na ONG. Fake e Vinícius comentam sobre Andressa. Beto cuida de Meg. Diana faz uma proposta a Jaqueline e Neide para que os livros censurados voltem à biblioteca da escola. Marco tem seu pedido de soltura negado. Rui questiona Rita sobre seu acordo com Lígia.

Éramos Seis

Lola quita sua casa, mas sofre a morte do filho. Ela sugere que Inês fique com algum pertence de Carlos. Durvalina aconselha Clotilde a não abrir mão de seu bebê. Julinho é firme com Soraia. Lili começa a procurar emprego. Marcelo e Lili se aproximam. Zeca sofre quando Olga o deixa sozinho com seus filhos. Natália reclama com Almeida sobre seu comportamento. Adelaide percebe que Justina está dopada e confronta Emília. Shirley ouve quando Afonso fala para Inês de sua admiração por Lola. Clotilde toma decisão sobre bebê.

Salve-se quem puder

Luna/Fiona aproveita a distração do segurança e entra no Empório. Rafael percebe que suas manias voltaram. Mário agradece o apoio de Juan. Graziela nota a felicidade de Petra por ganhar o papel que era de Alexia. Ignácio cobra mais atenção de Alan com os filhos. Luna/Fiona fica mexida ao ver Helena e acaba desmaiando. Helena repreende Luna/Fiona por ter estragado seu evento. Luna/Fiona hesita em revelar sua verdadeira identidade para Helena. Helena diz a Úrsula que não consegue parar de pensar em Luna/Fiona. Luna/Fiona pede desculpas a Zezinho por ter saído de casa às escondidas. Alexia/Josimara tem um pesadelo com Renzo tentando matar Ignácio. Bia e Tarantino trocam mensagens. Alexia/Josimara e Zezinho se beijam.

SBT

As aventuras de Poliana

Roger faz uma live para lançar o mais novo produto da O11O, o “Espelho Amigo”. Ruth conversa com Bento e o convence a voltar para casa. Mário joga Vetherna escondido na escola, mas é pego. Falcão e Zóio entram na casa de Arlete e ameaçam Mosquito. Marcelo assiste a live e vai tirar satisfação com Débora. O CLP pede o apoio da O11O em seu novo projeto. A susposta Dark Lady sequestra chuvisco e diz que só irá devolve-lo se Raquel topar se encontrar com ela. Filipa e Paola disputam a atenção de Eric. Jeff tem uma ideia para desmascarar de vez a falsa Dark Lady. Marcelo diz a Débora que irá processa-la por calúnia e difamação.

Cúmplices de um resgate

Fausto aparece e quando vai ser agressivo com Helena, Pedro aparece e lhe protege. Pedro pergunta para Helena se é verdade o que ela disse sobre ainda gostar dele. Pedro diz que ele foi errado e demorou muito tempo para saber o que sente de verdade. Os dois se beijam pela primeira vez. Tomas alerta Safira sobre Frederico estar supondo sobre o que aconteceu com a peça piloto. Helena acha que ele a beijou por dó e vai embora. Lurdinha vê Giuseppe e Nico que foram roubados. A recepcionista empresta dinheiro para que os dois voltem ao vilarejo.

RECORD

Amor sem igual

Bernardo invade o local e desarma Ivan. Fernanda é conduzida para fora da Bras Esportes. Ramiro abraça a filha. Fernanda procura por Luciana, mas não tem notícias da menina. Bernardo chega e avisa que precisou matar a menina em legítima defesa. Fernanda fica indignada e culpa Tobias. Pedro Antônio apoia Fernanda, que culpa o irmão pela morte da menina. Bernardo explica como armou para culpar os menores. Tobias encontra a irmã dormindo no sofá com o namorado. Ele manda o rapaz ir embora e o ameaça falando sobre a morte de Luciana. Fernanda se levanta e pergunta se foi mesmo o irmão quem mandou matar a menina.

O rico e Lázaro

Shag-Shag tenta disfarçar ao ver Zabaia na Casa da Lua. Asher deixa Joana em casa. Arioque encontra Aspenaz e avisa que Shag-Shag voltou. Larsa descobre quem são os irmãos que ele brigou. Matias conta toda a verdade para os familiares. Saul sai do quarto sem ser percebido. Zac pede para falar com Beroso. Matias entra em pânico ao perceber que Saul sumiu.