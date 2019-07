Resumo das novelas do dia 10 de julho de 2019

Márcio garante a Maria da Paz que ela foi vítima de um golpe planejado

Em “A dona do pedaço”, Ellen desconfia da conversa entre Jô e Régis. Jô se enfurece ao ouvir Régis se divertir com Maria da Paz. Márcio alerta Maria da Paz sobre seu excesso de gastos. Jô e Régis combinam seu plano contra Maria da Paz. Agno e Gilda conduzem a negociação do imóvel de um casal. Cornélia e Chico procuram pela herança de Eusébio. Vivi combina um encontro com Chiclete. Fabiana alerta Camilo sobre Vivi e Chiclete. Eusébio pensa em se separar de Dorotéia e aproveitar seu dinheiro sozinho. Nilda passa mal e Amadeu leva a mãe para o hospital. Márcio garante a Maria da Paz que ela foi vítima de um golpe planejado. Maria da Paz confronta Régis sobre o possível golpe.

Malhação

Jaqueline confessa a Milena que não tem vontade de se mudar para a Zona Sul. Marco garante que atentará para a segurança de Carla. Todos estão na expectativa para o aniversário de Guga. Nina fica doente, e Lígia e Joaquim cuidam dela. Madureira mostra para Marco o homem suspeito que abordava seus alunos. Regina obriga Max a ser simpático com Rita. Regina tenta se aproximar de Rita. Nina adoece, e Lígia decide levá-la o hospital.

Órfãos da terra

Dalila se revela e garante que destruirá a vida de Laila e sua família. Bêbado, Paul confessa suas armações com Dalila para Almeidinha e Tomás. Elias questiona Jamil sobre sua relação com Dalila. Rania revela à família que é avó de Dalila. Ali diz a Latifa que já sabe de seu namoro com Abner. Omar visita Eva, e Bóris se incomoda. Ester desmaia ao flagrar Latifa no quarto de Abner. Omar vê Ali na casa de Sara. Dalila ordena que seus capangas capturem Fauze. Laila questiona Jamil sobre sua traição com Dalila.

Verão 90

João dispensa Moana. Manu se nega a conversar com João depois que ele conta sobre a gravidez de Moana. Quinzinho ameaça agredir Jerônimo. João deixa claro a Moana que vai assumir o filho, mas que os dois não ficarão juntos. Madá e Álamo têm uma noite de amor. Quinzinho e Dandara se reencontram e ficam abalados. Vanessa diz a Galdino que quer sumir antes que Andreas Moratti seja desmascarado. João assiste a uma notícia sobre o uso de exame de DNA para desvendar crimes e pensa em comprovar sua inocência.

SBT

As aventuras de Poliana

Débora sugere a Ruth que o Comitê do Laço Azul tenha uma nova presidente. Glória avisa Luisa que está doente, mas não conta sobre o Alzheimer. Com o sumiço de Falcão, Rato procura um novo comparsa para o bando. Iure vê Pendleton conversando com Sophie e fica desconfiado. As crianças do MaGaBeLo são as primeiras a chegar a última etapa do game, e encontram o coração de Vetherna.

Cúmplices de um resgate

Na recepção, Regina encontra a banda fora do estúdio e faz com que as crianças voltem ao ensaio, frustrando seus planos. Isabela se esconde e escapa de Vargas. Andando pela cidade, ela entra no cinema para fugir do frio. Otávio leva Rebeca ao cinema. Eles ficam no mesmo espaço que Isabela, mas não a encontram. Joaquim, Júlia e Felipe saem à noite para procurar Isabela.

RECORD

Topíssima

Madalena enrola brigadeiros com Mariinha. Taylor mata Edison. Bruno diz que Lara não cumpriu a ordem do juiz e deverá ajudar no recolhimento de menores infratores. Ela fica apavorada. Vera procura por Edison. Sophia avisa que Gabriela foi atacada. Taylor liga para Pedro e avisa que matou Edison. Nelson tenta conversar com Vitor. Jandira está nervosa na mesa de aborto. O local não é apropriado. Enquanto está sob o efeito da anestesia, ela sonha que está casando com Vitor. Os médicos dizem que ela está com uma forte hemorragia. Jandira morre.

Jezabel

Joana se empolga com a notícia sobe em uma mesa e comemora. Phineas fica arrasado. Joana tira a vassoura da mão de Temima e dá para Phineas. Tadeu ouve uma conversa entre soldados sírios disfarçados de um ataque a Samaria. Tadeu conta para Nabote o que ouviu. Nabote volta para Jezabel e pede para Tadeu avisar em Samaria. Nabote encontra a comitiva de Jezabel e explica o que ouviu. Tadeu avisa a Acabe que o exército sírio marcha em direção à Samaria.