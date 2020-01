Resumo das novelas do dia 10 de janeiro de 2019

Nana se acidenta na escada da Editora e perde o bebê

Em “Bom Sucesso” Yuri não gosta de saber que Gisele cogita se envolver com Diogo para ajudar Marcos. Léo avisa a Marie que Toshi é a mulher de sua vida. Marie volta para Paris. Sofia combina com Alberto como será a despedida do avô. O teste de DNA comprova a sabotagem de Diogo no desfile para matar Alberto. Gisele aceita ajudar Marcos e Yuri termina com ela. Diogo sabota o corrimão da escada, com o intuito de fazer Nana perder o bebê. Mário e Silvana descobrem que serão pais de gêmeos. Nana se acidenta na escada da Editora.

Malhação

Guga e Serginho pedem que Rita e Filipe se entendam para poder ajudá-los. Serginho diz a Max que aceita retirar o processo contra Aloísio. Rui contrata Tatoo para trabalhar no bar. Diana garante a Marquinhos que não inventará mentiras contra Celso. Nanda revela sua situação para Neide. Peixoto organiza uma proteção policial para Marco. Rafa insiste que Cléber se declare para Anjinha. Guga, Rita e Filipe registram as ofensas de Aloísio a Serginho. Rafa arma para aproximar Cléber de Anjinha. Filipe e Rita se beijam.

Éramos seis

Lola se preocupa com Clotilde. Adelaide enfrenta Emília. Isabel confabula com Soraia sobre o encontro com Felício. Virgulino se preocupa com o jeito como Lúcio olha para Isabel. Hilton faz uma proposta ilícita para Virgulino. Felício se encanta por Isabel. Clotilde se penitencia em seu quarto. Almeida avisa a Natália que pretende sair de São Paulo com ela e os filhos. Lola encontra Clotilde desmaiada.

Amor de mãe

Thelma se surpreende ao encontrar Jane, e agradece a Durval. Thelma revela a Jane que tem um aneurisma. Raul exige que Vitória não vá mais à sua casa. Érica indica Lurdes para ser babá do filho de Verena e Álvaro. Jane e Thelma se reconciliam. Davi e Vitória ficam juntos. Magno pede que Betina não se envolva com as investigações de Vicente. Jane vê Lídia com Tales e reconhece o golpista. Lurdes começa a trabalhar na casa de Verena. Farula e Belizário fazem um acordo contra Marconi. Vinícius se encontra com Amanda, que revela ao rapaz sobre a sociedade de Raul com Álvaro. Jane reencontra Matias no hospital. Começa um tiroteio na comunidade e Camila é atingida.

SBT

As aventuras de Poliana

Waldisney tenta conquistar a aprovação de Branca para namorar sua neta. João vê a foto de Poliana e Luigi e estranha a situação. Letícia diz a Ruth e Helô que a própria Dark Lady pediu para que a menina entregasse as maças podres na escola. Falcão e Zóio entram na casa de Gleyce a procura de Mosquito, mas ela o encobre. As crianças do Clubinho contam para Poliana sobre o laboratório de Pendleton e a menina faz uma busca na casa.

Cúmplices de um resgate

Helena vai ao restaurante com Fausto e vê Otávio conversando com Regina. Raul havia ido ao banheiro. Helena pensa que Otávio estava se encontrando com outra mulher. Bira e Letícia finalmente se beijam. Sabrina tenta fazer ‘Manuela’ sair com Omar. Raul procura uma foto de Isabela para mostrar para Otávio e Regina se preocupa.

RECORD

Amor sem igual

Norma chega até a casa de Ramiro e ele a faz esperar. Beto diz que precisará trabalhar e pede para Fernando ajuda-lo a entrar na Bras Esportes. Serena e Luiggi se preocupam com a presença de Poderosa no estabelecimento deles. Peppe os atende e ela pede pizza para seus convidados. Norma vai até o quarto de Ramiro e o acusa de ladrão.

O rico e Lázaro

Beroso, diante do pedido de Daniel, diz que as duas escravas estão sobre sua responsabilidade, e serviço não falta na Babilônia. Nabucodonosor autoriza o casamento de Daniel e Lia. Joana é direta e pergunta se ele fez algo para assustar o pretendente de Dana, Rafael. Absalom fica perplexo. Asher pede que Zac conte toda a verdade.