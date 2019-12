Resumo das novelas do dia 10 de dezembro de 2019

Raul insinua que quer se casar com Érica

Em “Amor de mãe”, Tiago conhece Davi e pede que ele seja seu pai. Silvânia avisa a Vitória que acompanhará Tiago mais de perto. Amanda procura Davi. Lurdes discute com Érica por causa de Sandro. Érica questiona Camila e Ryan sobre a história contada por Kátia sobre Sandro. Érica conversa com Camila sobre sua paixão por Raul. Na premiação, Raul insinua a Érica que deseja se casar com ela. Álvaro anseia pelo anúncio de sua sociedade com Raul. Érica questiona Raul sobre Vitória. Davi e outros ativistas protestam contra Álvaro durante a cerimônia. Davi descobre que Vitória é advogada de Álvaro.

Malhação

Cléber declara seu amor por Anjinha, mas afirma que precisa encontrar sua família. Filipe e Lígia falam sobre suas desilusões amorosas. Anjinha culpa Marco pela partida de Cléber. Marquinhos tenta filmar a aula de Celso, que conversa com Neide sobre o episódio. Carla discute com Anjinha, que insiste em ir para a Bahia encontrar Cléber. Lígia se surpreende ao descobrir que o juiz sabe que ela e Joaquim estão separados. Marquinhos insinua que Celso está assediando Jaqueline. Filipe acredita que Rita esteja tentando prejudicar Lígia e sua família. Jaqueline desconfia quando Thiago lhe conta sobre as economias de Marco. Filipe confronta Rita.

Éramos seis

Inês volta para casa desolada, e Afonso tenta consolar a filha. Lola insiste para que Carlos não abandone a faculdade. Julinho se irrita por ter que pagar a dívida de Júlio. Alfredo reencontra seu amigo Tião. Lúcio se declara para Inês. Zeca pensa em aceitar a proposta de Neves. Adelaide discute com a mãe e mente para poder sair com Alfredo. Julinho percebe as insinuações de Soraia. Clotilde marca um encontro com Almeida. Inês volta ao local onde ficava com Carlos quando era pequena. Natália faz uma surpresa para Almeida. Clotilde espera por Almeida. Mabel incentiva Carlos a abandonar a faculdade. Alfredo e Adelaide se beijam. Inês e Carlos se encontram.

Bom Sucesso

Marcos não acredita quando Gisele e Fábio avisam que Diogo atentará contra a vida de Alberto. Francisca e Ramon encontram Waguinho na escola. Tonho resolve se separar de Lulu. Gabriela aceita substituir uma das modelos no desfile. Eliza dá dicas para Gabriela desfilar. Gabriela se fere ao impedir que o refletor manipulado por Diogo caia em cima de Alberto. Alberto constata que Gabriela salvou sua vida. Alberto perde a memória. Mauri anuncia que Gabriela será submetida a uma cirurgia de risco.

SBT

Cúmplices de um resgate

Dinho fica feliz por estar apaixonado. Rebeca conta pra Helena que Pedro lhe confidenciou que estava sentindo a falta dele. Helena vai até a clínica de Pedro, mas ele é rude com ela. Meire fica arrasada, pois embora toda decoração e empenho, ninguém vai até a festa que ela preparou no salão do condomínio. As crianças veem a situação de Meire e decidem fazer algo. Aurora e Fortunado avisam Safira sobre a viagem. A mulher diz que não pode ficar com a filha, mas o casal diz para Priscila que ela ficará com a mãe.

As aventuras de Poliana

Nancy vê Waldisney conversando com Sophie e fica com ciúmes. Ruth não permite que Marcelo vá para o Ceará com João e seu pai. Yasmin pergunta para seu pai se pode ir morar com ele. Raquel recebe outra mensagem anônima. Mirela pede a ajuda de Vini para desmascarar Gabriela. Afonso inicia a campanha de divulgação do açougue estrelando Lindomar. Lorena incentiva a mãe a alugar a casa de Claudia para manter o Clubinho ativo. Roger convida Carla para ir a sua casa.

RECORD

Topíssima

Andrea e Lara discutem. A menina ameaça revelar para a imprensa que foi abandonada pela mãe. Angélica tenta sondar Sophia para saber o nome do verdadeiro pai de sua irmã. Andrea ameaça matar Lara caso Sophia não retome a presidência. Sophia se recusa a revelar o nome do pai de Andrea. Furiosa, Madalena proíbe Fernando de falar com Andrea. Lima se oferece para levar Sophia para casa e fazer uma massagem. Paulo Roberto debocha de Rafael ao saber que ele e Gabriela estão se guardando para depois do casamento. Lima faz massagem em Sophia e ela acaba se entregando a ele.

O rico e Lázaro

