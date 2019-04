Resumo das novelas do dia 05 de abril de 2019

Petronius ordena a prisão de todos os que andavam com Jesus

Em “Jesus” da Record, Jesus fica triste com a falta de fé de Cleópas e Zelote. Petronius pede para Longinus e Terencius acharem o corpo de Jesus. O Messias se revela para Cleópas e Zelote. Petronius ordena a prisão de todos os que andavam com Jesus. Petronius pede para um soldado romano seguir os passos de Maria Madalena. Pedro vê Jesus no tanque de Siloé. Maria Madalena percebe que está sendo seguida. Tiago Justo vê Jesus e cai de joelhos, emocionado. Pedro, Cleópas e Zelote dizem ter visto Jesus. Madalena pede para Edissa ajudá-la a se esconder.

REDE GLOBO

Malhação

Érico, Alex, Tito e Garoto não gostam do sucesso de Anderson entre suas namoradas. Os bandidos ameaçam Getúlio. Gabriela, Rafael, Alex e Flora comemoram a matéria no jornal, que fala do futuro Colégio Percurso. Márcio tem nova visão com Pérola e se preocupa com seu estado. Alunos confrontam as mentiras de Cláudio e promovem esclarecimentos sobre Gabriela. Rosália volta para casa. Bandidos planejam atacar Mel e Marli.

Órfãos da terra

O bote em que Laila e sua família estavam afunda. Mamede e Jacó discutem. Eva comenta com Sara sua preocupação com Davi. Sara se interessa por Ali. Naufragados, Laila, Elias e Missade conseguem se salvar. Miguel, Rania e as filhas organizam sua nova loja. Jamil encontra Laila em um navio a caminho do Brasil.

Verão 90

Vanessa tira cópia das anotações de Larissa sobre Diego. Lidiane não resiste aos encantos de Patrick e acaba dormindo com ele. Manu e João se amam. Patrick e João pulam as janelas dos quartos de Lidiane e Manu e acabam se encontrando. Madá aluga um espaço para sua loja esotérica perto do Baião de Dois e comenta com Dirce que não gosta de Raimundo.Vanessa entrega para Diego as anotações de Larissa sobre ele e tenta convencê-lo a terminar com a amiga. Larissa termina seu relacionamento com Quinzinho. Manu procura Jerônimo.

O sétimo guardião

Rita de Cássia culpa a Irmandade pela morte de Machado. Milu e Padre Ramiro avisam aos outros guardiães da morte de Machado. Judith conta aos guardiães que o livro da Irmandade sumiu. Sampaio é nomeado delegado interino de Serro Azul. Mirtes descobre que sua família sabe sobre o Tarja Preta. Aranha pede que Adamastor o ajude a ter um filho com Stella. Rita de Cássia decide deixar a cidade. Valentina comenta com Luz que Gabriel pode não se recuperar. Mattoso entrega para Marcos Paulo a chave do local onde escondeu as fórmulas. Murilo confronta Valentina ao encontrá-la ao lado da cama de Gabriel.

SBT

Teresa

Lúcia diz a Luisa que antes via Arthur como um irmão mais velho, mas que agora vê que realmente gosta dele como homem. Luisa diz que torce para que nasça uma boa relação entre eles. Rubens diz a Esperança que sabe onde está o bebê, promete recuperá-lo mas exige que volte para ele. Teresa provoca Arthur dizendo que mesmo que decida viver com outra mulher nunca conseguirá esquecê-la. Teresa diz à mãe que vai se divorciar porque Arthur se apaixonou por outra mulher e até já está vivendo com ela.

As aventuras de Poliana

Kessya pergunta à Débora por que ela está sendo tão diferente. Iuri escuta Hugo e Yasmin conversando sobre o quanto Sophie tocou rápido o piano. Vini dá flores de presente à Gabi e Mirela observa, de longe, descobrindo que os dois estão namorando. Sophie diz à Iuri que não tem se sentido bem ultimamente.Nadine vê Marcelo na padaria e vai até lá.Afonso procura Luísa como se nada tivesse acontecido. Dos dutos da escola, o clubinho MaGaBeLo veem um homem de capa preta cantando e dançando. Poliana vê Marcelo e Nadine na padaria e conta à Luísa que viu o professor com uma das moças mais bonitas que ela já viu na vida. Yasmin diz à Kessya e Luigi que acha que Filipa gosta de João. Glória expõe sua desconfiança sobre Salvador à Ruth.