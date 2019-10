Resumo das novelas do dia 01 de outubro de 2019

Jô é obrigada a deixar seu flat

Em “A dona do pedaço”, Jô incrimina Régis para Camilo. Rock se reaproxima de Fabiana. Vivi pede que Chiclete confie nela e Beatriz promete que ajudará os dois a continuarem se encontrando. Berta acredita que adormeceu no sofá e pede que Vivi mantenha segredo para Camilo. Maria da Paz promete ajudar Joana. Leandro pede que Agno o apresente para sua família. Cornélia oferece um emprego a Jô, que se irrita. Merlin encontra a arma de Leandro na casa de Agno. Agno declara seu compromisso com Leandro para a família. Antero e Evelina se desentendem. Linda recrimina Beatriz por seu namoro com Zé Hélio. Maria da Paz e Rock insistem para Joana se mudar com Matilde para a antiga casa de Eusébio. Jô é obrigada a deixar seu flat.

Malhação

Nádia pede que Lígia ajude Nina a ficar confortável com Rita. Nanda manipula Raíssa sobre sua apresentação no Rock in Rio. Todos sofrem ao terminar a visita de Rita a Nina. Carla e Raíssa alertam Thiago sobre o desconforto de Jaqueline. Karina discute com Milena e afirma que não é mais sua mãe. Guga revela seu segredo a Max e Regina. Vânia enfrenta Karina. Filipe convida Rita para viajar.

Éramos seis

Afonso desabafa com Virgulino sobre a invasão ao armazém. Júlio exige que Almeida firme um compromisso com Clotilde. Afonso tem uma conversa séria com Alfredo. Almeida chega à casa de Júlio, e Clotilde se surpreende. Clotilde pede para pensar na proposta de Almeida. Lola não consegue falar com Júlio sobre Alfredo. O marido de Lola fica intrigado com os comentários de Assad. Soraia hostiliza Isabel e Julinho. Inês mente para ir ao cinema com Carlos. O mesmo homem estranho segue Inês e Carlos.

Bom sucesso

O time Ipê Roxo vira o placar e termina vencedor. Todos reconhecem Gabriela em campo. Machado demite Ramon e avisa que o Ipê foi desclassificado do campeonato. Eugênia culpa Gabriela por prejudicar Vicente. Ramon ajuda Paloma na confecção dos vestidos. Vicente termina o namoro com Gabriela, acusando-a de ser a responsável por ele ter perdido a oportunidade de jogar basquete no exterior. Gabriela diz a Paloma que nunca mais jogará basquete. Mario assiste a Silvana gravar o último capítulo da novela, quando acontece um acidente com a atriz.

SBT

As aventuras de Poliana

Pendleton leva Glória para casa e os dois se encontram com Marcelo. Enciumada, Mirela interrompe o ensaio de Vini e Gabi. Nadine escuta a conversa entre Iure e Sophie e descobre uma informação importante sobre OTTO. Brenda decide contar a verdade para Jeff, e o leva para conhecer sua casa. Mosquito encontra o pen drive de Jeff na rua, e o vende para Arlete. Marcelo estranha o encontro entre Glória e Pendleton, e pergunta ao irmão se ele sabe de alguma possível conexão entre os dois. Mosquito e Zóio roubam o celular de Bento. Durval conta para Fernanda que voltará a morar em sua casa e os dois discutem. Kessya diz a Bento que o menino está diferente e os dois brigam.

Cúmplices de um resgate

Omar faz várias perguntas sobre ela para Sabrina. Omar acha que a menina deve ser interessante. Flavia chama a Isabela para participar da peça da igreja. Joaquim vai até a mansão ver Manuela. Safira liga para todas as ex-namoradas de Otávio para participar de um coquetel e assim ficar uma situação desagradável com Rebeca. Isabela vê Marina, que finge se chamar Antonela. O agente de viagem vai até a gravadora para avisar Geraldo que as crianças não viajaram.

RECORD

Topíssima

Graça pressiona Edison. Ele diz que pegou uma carona de moto com um amigo, Gonçalo. A policial pede para o rapaz ligar para esse amigo para confirmar a história. Graça os ouve no telefone, mas Gonçalo diz que não pode ir até a delegacia. Ela pede para Edevaldo conseguir um mandado de intimação para o amigo de Edison. Antonio conversa com Gabriela e diz que fará Paulo Roberto pagar por todo mal que fez a sua família. O reitor recebe uma nova caixa misteriosa. Ele vê um pedaço de tecido azul queimado envolvendo um boneco. Sophia entra de surpresa na sala de Paulo Roberto e o flagra com a caixa aberta. Ela acusa o tio de ser o chefe do tráfico do Veludo Azul.

O rico e Lázaro

Arioque leva recado a Hurzabum e flerta com Shag-Shag. Joaquim fala sobre seu amor por Edissa. Aspenaz avisa que Sargão está de partida. Zabaia desrespeita Shag-Shag e Arioque o ameaça. Nabucodonosor se despede de Sargão. Hurzabum toca flauta para Amitis. Neusta pede conselhos a Daniel. Chaim estranha o afeto de Elga. Aspenaz avisa o rei do encontro da rainha com o músico. Sammu-Ramat pergunta de Nitócris a Beroso. Dalila costura para a princesa no palácio. Hurzabum fica tenso ao ver o rei se aproximar. Zac e Absalom vão à casa de Ravina. Na mina de cobre, Asher e Lior são surpreendidos pela chegada de oficiais.