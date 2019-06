Resumo das novelas de 1º a 8 de junho de 2019

Amadeu e Maria da Paz se reencontram

Nesta semana Amadeu e Maria da Paz se reencontram em “A dona do pedaço”. Maria apresenta Amadeu para Josiane, que finge gostar do pai. Virgínia e Fabiana se encontram. Amadeu decide ficar com Maria. Maria e Amadeu se amam. Virgínia estranha sua conexão com Fabiana. Virgínia exige que Otávio se afaste de Edilene. Fabiana vai para casa com Virgínia. Edilene questiona Cosme sobre Otávio. Josiane se preocupa quando Amadeu avisa que irá morar com Maria.

Órfãos da terra

Sábado, 1º de junho: Laila e Elias estranham o comportamento de Dalila/Basma. Na delegacia, o rapaz despista Almeidinha e liga para Paul, que afirma que enviará um advogado. O rapaz consegue ser libertado. Sara fica confusa com seus sentimentos por Ali. Valéria deixa a casa de Norberto e se instala no hotel em que Camila trabalha. Laila questiona Jamil sobre sua proximidade com Dalila/Basma.

Segunda-feira, 3 de junho: Camila pede para Miguel parar de frequentar a casa de jogos. Mamede e Latifa fingem passar mal na frente de Ali e Sara. Dalila/Basma compra produtos para Missade na loja de Miguel. Jamil encontra Dalila/Basma, e Zuleika avisa a Laila. Todos se surpreendem quando Ali avisa que se casará com Sara.

Terça-feira, 4 de junho: Laila sugere que Dalila/Basma se consulte com Letícia. Faruq faz a prova prática para revalidar seu diploma de médico no Brasil. Paul convence Camila a ir ao evento no Instituto Boas Vindas. Missade vê Helena tentando falar com Elias.

Quarta-feira, 5 de junho: Laila se desespera ao saber do sumiço de Raduan. Dalila/Basma se incomoda com o sofrimento de Jamil e indica um possível paradeiro de Raduan. Valéria garante que convencerá Norberto a aceitar seus termos para o casamento. Jamil se joga na frente de um carro para salvar Raduan, e Dalila/Basma se desespera.

Quinta-feira, 6 de junho: Letícia permite que Laila e Dalila/Basma visitem Jamil na UTI. Laila estranha ao ver a rival no quarto do marido. Paul instrui Gabriel e Robson a fazerem Miguel perder dinheiro no cassino. Elias mente para Missade e vai ao encontro de Helena. Sara sugere que seu casamento com Ali seja feito no Instituto Boas Vindas.

Sexta-feira, 7 de junho: A barraquinha Missade sofre ataque, e Bruno tenta ajudar. Teresa desiste de ficar com Jean-Baptiste. Faruq é aprovado no exame e conta para Letícia. Paul convida Fauze para vir ao Brasil. Bruno revela o que aconteceu com Missade.

Sábado, 8 de junho: Martin revela usa história, e todos se emocionam. Paul recepciona Fauze ao chegar ao Brasil. Helena sente-se mal, e Letícia a ampara. Camila questiona Paul sobre seu comportamento com Miguel. Ali estranha quando vê Davi na casa de Sara. Dalila/Basma descobre que Helena está grávida de Elias.

Verão 90

Sábado, 1º de junho: Mercedes avisa a Jerônimo que, em breve, ele entrará de sócio na PopTV. Quinzinho convida Vanessa para sair. Manu percebe que Kika canta bem, mas não desconfia que ela é a Cantora Mascarada. João envia as provas contra Jerônimo para a família Ferreira Lima.

Segunda-feira, 3 de junho: Galdino Jerônimo é demitido por Mercedes, Quinzão e Quinzinho. João surpreende Jerônimo ao assumir que é Manuel de Trás dos Montes e o verdadeiro diretor de No Fusca com Manu. Acompanhado de Manu, João revela que foi ele quem delatou o irmão à família Ferreira Lima.

Terça-feira, 4 de junho: Mercedes promete a Janaína que não prejudicará João, em troca de seu afastamento de Herculano. Diego avisa a Larissa que Candé será solto. Jerônimo comunica a Vanessa que se vingará de João, Manu e dos Ferreira Lima.

Quarta-feira, 5 de junho: João conversa com Lidiane. Candé é solto. Quinzão aceita participar de um concurso de dança com Lidiane. Manu diz a João que vai entrevista-lo em seu último programa na PopTV. Galdino fica apreensivo ao encontrar Jerônimo no hotel de Vanessa.

Quinta-feira, 6 de junho: Lidiane confidencia a Jofre seu interesse em Quinzão. Dandara flagra Quinzinho mentindo sobre Vanessa. Álamo não aceita o conselho de Floriano para procurar um terapeuta. Mercedes fica furiosa ao ver João sendo entrevistado por Manu no programa ao vivo.

Sexta-feira, 7 de junho: Janaína fica emocionada com a reação de apoio do público a João. Galdino se disfarça de Madame Adelaide, uma vidente paraguaia, e Álamo fica impressionado. João avisa a Manu que eles receberam um convite para trabalhar na Globo. Dandara flagra Vanessa e Quinzinho juntos.

Sábado, 8 de junho: Vanessa conta a Quinzinho que Dandara se encontrou com Marco Aurélio. Quinzinho discute com Dandara. Lidiane cancela as aulas de dança com Quinzão. Quinzinho dorme com Vanessa. Vanessa liga do celular de Quinzinho para Dandara.

A dona do pedaço

Sábado,1º de junho: Rock tenta humilhar Josiane na frente de Virgínia, que acaba defendendo a jovem. Régis não consegue dinheiro com Agno. Márcio avisa a Amadeu quando Maria estará na confeitaria. Lyris pede que Gilda vigie Agno. Régis furta uma joia de Gladys. Amadeu e Maria se reencontram.

Segunda-feira,3 de junho: Fabiana consegue uma entrevista com Agno na construtora. Agno desconfia do interesse de Régis no caso da joia de Gladys. Maria conta para Amadeu que eles têm uma filha. Josiane pede dinheiro para Régis. Maria descobre que Amadeu é casado.

Terça-feira, 4 de junho: Virgínia vê Otávio e Edilene juntos e disfarça. Fabiana começa a trabalhar na construtora. Gilda vai ao médico. Maria apresenta Amadeu para Josiane, que finge gostar do pai. Virgínia e Fabiana se encontram. Amadeu decide ficar com Maria.

Quarta-feira, 5 de junho: Josiane se preocupa quando Amadeu avisa que irá morar com Maria. Marlene se insinua para Antero. Josiane conta para Régis sobre Amadeu. Edilene questiona Otávio sobre um filho. Gilda revela a Amadeu sobre seu estado de saúde.

Quinta-feira, 6 de junho: Edilene mente para Cosme. Amadeu se explica para Maria. Josiane arma um plano para apresentar Régis a sua mãe. Rael encontra a confeitaria de Maria. Maria reconhece Régis.

Sexta-feira, 7 de junho: Maria apresenta Régis para Josiane, que finge não conhecer o parceiro. Rael se aproxima de Jenifer. Otávio, Beatriz e Linda comemoram o noivado de Virgínia e Camilo. Maria pede para Britney inspecionar a qualidade dos bolos da fábrica após Zé Hélio identificar um problema. Antero acredita que Eusébio pode ser herdeiro de uma fortuna.

Sábado, 8 de junho: Cosme repreende Edilene por chegar tarde em casa. Beatriz finge dormir quando Otávio chega. Lyris fica frustrada com o comportamento de Agno. Abel procura Britney em sua casa. Josiane pede para namorar Rock. Rael chega armado para falar com Maria.