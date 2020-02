Resumo das novelas de 1 a 8 de fevereiro de 2020

Amanda jura se vingar de Álvaro

Nesta semana em “Amor de mãe”, Amanda ameaça Álvaro e garante que se vingará do empresário. Davi inicia seu protesto e Betina se preocupa. Álvaro e Lucas produzem um vídeo falso para difamar Raul. Amanda é presa e Guará avisa a Davi. Thelma desabafa com Durval sobre Danilo e Camila. Sandro mostra o vídeo falso de Raul para o pai, e Vitória oferece ajuda.

Éramos seis

Sábado, 1 de fevereiro

Afonso ajuda Lola com suas encomendas, e Shirley não gosta. Felício pede perdão a Isabel, e Carlos repreende a irmã. Isabel revela a Lola que namora um homem casado. Tião, Lúcio, Alfredo e outros manifestantes são atacados pela polícia.

Segunda-feira, 3 de fevereiro

Terça-feira, 4 de fevereiro

Clotilde repreende a família por não aceitar a paixão de Isabel. Alfredo tem uma conversa séria com Carlos. Clotilde aconselha Isabel a lutar por seu amor. Afonso pede que Shirley deixe sua casa. Adelaide e Alfredo se beijam. Inês convida Carlos para uma viagem às escondidas.

Quarta-feira, 5 de fevereiro

Lola se preocupa com Alfredo. Isabel garante a Lola que não desistirá de seu romance com Felício. Inês se prepara para sua viagem com Carlos. Lola tem um mau pressentimento. Carlos é atingido por um disparo da polícia contra os manifestantes.

Quinta-feira, 6 de fevereiro

Marcelo, Isabel e Alfredo se preocupam com a falta de notícias de Carlos. Inês fica aflita com o sumiço do namorado. Gusmões encontra um documento de Carlos e alerta Almeida. Alfredo reconhece Carlos no hospital e se desespera. Almeida vai à casa de Lola com Gusmões.

Sexta-feira, 7 de fevereiro

Adelaide conforta Alfredo, que se culpa pelo estado do irmão. Carlos se despede de Lola, Isabel e Alfredo, e pede que o irmão prometa cuidar da sua família. Inês chega ao hospital. Carlos não resiste e morre.

Sábado, 8 de fevereiro

Emília diz a Gusmões que conterá as lembranças de Justina sobre a morte de Hamilton, e Higino ouve. Lola tem um sonho com Carlos. Felício procura Isabel. Lola descobre que Carlos fez um seguro de vida em seu nome.

Salve-se quem puder

Sábado, 1 de fevereiro

Ivo recebe Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde no aeroporto de São Paulo, e informa que elas ficarão na casa da família protetora Prazeroso. Ermelinda e seu filho Zezinho recebem Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde no sítio em Judas do Norte.

Segunda-feira, 3 de fevereiro

Ermelinda nota o apreço que Luna/Fiona tem pela corrente de Téo. Rafael procura Juan e Mário, acompanhado de Renzo. Dominique deixa claro a Pancho que já resolveu o caso de Donato. Alexia/Josimara, Luna/Fiona e Kyra/Cleyde descobrem que Donato foi morto na prisão.

Terça-feira, 4 de fevereiro

Kyra/Cleyde aconselha Luna/Fiona a não conversar com Juan, para não despertar suspeitas. Alexia/Josimara faz sucesso cantando na festa sertaneja da cidade. Graziela repreende Petra por tentar se promover com o desaparecimento de Alexia. Zezinho admira Alexia/Josimara, e os dois se beijam.

Quarta-feira, 5 de fevereiro

Ivo comunica a Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde que, para manter suas famílias vivas, foi necessário confirmar a morte das três para despistar os bandidos. Juan pede satisfações a consulesa sobre a morte de Luna/Fiona. Luna/Fiona, Kyra/Cleyde e Alexia/Josimara se unem para enfrentar a dificuldade da situação.

Quinta-feira, 6 de fevereiro

Zezinho não reage bem quando Alexia/Josimara lhe pede para não criar ilusões sobre ela. Dominique e Renzo voltam para São Paulo. Renzo decide participar dos negócios de Dominique. Alexia/Josimara descobre que Renzo foi ao seu enterro e ela propõe às amigas que elas fujam para São Paulo.

Sexta-feira, 7 de fevereiro

Helena fica sabendo da possibilidade de Téo ficar paraplégico. Téo diz à madrasta que perdeu a corrente dada por ela. Luna/Fiona pensa em procurar Helena quando chegar a São Paulo. Zezinho e Ermelinda percebem que as meninas fugiram.

Sábado, 8 de fevereiro

Téo incentiva Micaela a seguir com seus projetos. Petra pede para fazer o teste de atriz para substituir Alexia na novela. Zezinho avisa a Luna/Fiona, Alexia/Josimara e Kyra/Cleyde que ele e Ermelinda irão com elas para São Paulo.

Amor de mãe

Sábado, 1 de fevereiro

Natália avisa a Miranda que conseguiu um trabalho para ela. Miriam tenta alertar Penha sobre Belizário. Lucas sugere que Álvaro prejudique a imagem de Raul. Marina flagra Ryan e Mel se beijando, e termina o namoro com o rapaz. Amanda ameaça Álvaro.

Segunda-feira, 3 de fevereiro

Érica anuncia que Ryan precisa se mudar da casa de Lurdes. Raul confronta Álvaro na frente dos acionistas da PWA. Ryan se muda para um hotel. Álvaro é rude com Estela. Januário e Oliveira decidem viajar juntos. Passam-se seis meses. Brenda e Leila visitam Magno na prisão. Lurdes decide procurar Tânia. Álvaro descobre que pode não ser o pai biológico de Júnior.

Terça-feira, 4 de fevereiro

Danilo e Camila se casam. Jane apoia Thelma. Vitória sofre com o estado de Davi, que é internado às pressas. Miguel anuncia que a licença ambiental da PWA foi suspensa. Daniel convida Miranda para sair.

Quarta-feira, 5 de fevereiro

Betina descobre que Tânia faleceu e tenta falar com Eunice, sua irmã. Nicete diz a Vitória que não prejudicará Álvaro. Álvaro exige que Lucas encontre Verena. Álvaro declara guerra contra Vitória.

Quinta-feira, 6 de fevereiro

Belizário presenteia Penha, que se emociona. Verena faz sucesso cantando no bar. Álvaro pede para conversar com Verena. Eunice se nega a conversar com Camila sobre Tânia e Domênico. Raul sugere a separação para Érica.

Sexta-feira, 7 de fevereiro

Magno comenta com Leila que deseja descobrir quem o denunciou para a polícia. Álvaro dispensa Estela. Nuno entrega o contrato do restaurante de Thelma para Álvaro. Raul e Vitória se beijam. Lurdes descobre que Eunice é irmã de Kátia.

Sábado, 8 de fevereiro

Miranda fica encantada com Daniel. Magno, Érica e Ryan se preocupam com a tristeza de Lurdes. Estela vai à casa de Álvaro. Betina vê Magno com Leila. Eunice encontra os papéis que Tânia tentou eliminar e procura Lurdes.