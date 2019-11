Resumo das novelas

Rede Globo

Yohana monitora Téo

Em “A Dona do Pedaço” Camilo e Chiclete se enfrentam. Todos comemoram o encontro de família. Rock e Joana ficam juntos. Jô planeja ajudar Chiclete. Camilo decide prender Vivi no quarto novamente. Yohana monitora Téo. Evelina garante a Jô que Chiclete a levará para Rio Vermelho. Kim fica com Márcio. Téo é transferido para um quarto. Téo revela a Yohana que Jô tentou matá-lo.

Bom Sucesso

Todos se apavoram com o acidente. Gisele acusa Diogo de assassino. Diogo sente remorso ao saber que provocou a morte de Felipe. William acusa Gisele. Alberto diz a Marcos que deseja homenagear Felipe. Gisele pede ajuda a William. Paloma comemora ao ver Gabriela e Waguinho no projeto de Ramon. Francisca confessa que está apaixonada por Ramon.

Malhação

Filipe passa mal e Lígia despista Rui. Regina garante a Max que se Guga for expulso ela sairá com o filho. Regina propõe a Max e Guga que os três façam terapia. Filipe revela a Lígia que Rui é o pai biológico de Nina. Rui pede para participar das visitas de Rita e Nina.

Éramos Seis

Lola reclama de seu casamento para Maria. Júlio vai com Almeida ao cabaré. João mente para Inês sobre as cartas para Afonso. Júlio sente-se mal no cabaré e Marion o ajuda. Zeca faz uma serenata para Olga. Virgulino se oferece para encontrar o telefone de João. Inês escreve mais uma carta para Afonso e Carlos.

SBT

As Aventuras de Poliana

Gael se desentende com o irmão. Arlete pensa em comprar a antiga casa de Luisa. Afonso pede para Hugo entregar Feijão a OTTO. João se atrapalha e quebra o porta-retrato com a foto do sobrinho de Ruth. Pendleton vai até a casa de Marcelo para devolver o cachorro de João a Luisa.

Cúmplices de um Resgate

Meire telefone para Vicente e pede para ele ir até o seu apartamento. Dinho consegue fazer com que Meire saia da cadeia. Rebeca pergunta para Omar o motivo de ele ter dado uma bolinha de golf para Manuela, mas ela nega ter dado isso para a garota.

Record

Topíssima

Lara implora para Paulo Roberto não fazer mal a sua filha. O reitor observa a alucinação de Sophia e oferece mais bebida a ela. Andrea tenta impedir Lara de sair, mas é em vão. Bruno e Canarinho a segue. Taylor liga para Pedro. Lara pede para o motorista ir mais rápido. Sophia delira sob o efeito da droga. André estranha a ausência de Pedro.