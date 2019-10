Resumo das novelas

Rede Globo

Téo é operado

Em “A Dona do Pedaço” Maria da Paz e Vivi se emocionam com o reencontro. Jô diz à polícia que passou a noite com William e se surpreende ao descobrir que Téo está vivo. Camilo revela a Vivi e Maria da Paz sobre o estado de Téo. Téo é operado e Jô aguarda para falar com o fotógrafo. Maria da Paz vai ao programa de Ana Maria Braga. Fabiana é fria quando Vivi revela seu parentesco com Maria da Paz.

Bom Sucesso

Marcos e Paloma tenta colar o prato. Alice acusa Luan de não confiar nele e convida Waguinho para escrever em seu blog. A moça perdoa Waguinho e se irrita com Luan por ter dedurado a presença dele na escola. Alberto lê Dom Juan para Paloma, que pensa em Marcos. Alice diz a Gabriela que ela está se punindo ao decidir não jogar mais basquete. Marcos e Paloma vão ao Pão de Açúcar para comprar um novo pratinho e se beijam.

Malhação

Rui diz que lutará por Nina. Leila se insinua para Filipe. Meg vê quando Beto beija uma menina. Rita confronta Leila por ciúme de Filipe. Rita conta para Filipe que Rui descobriu ser irmão de Nina. Peixoto impede o namoro de Cléber e Anjinha.

Éramos Seis

Júlio diz que Almeida deve cortejar Clotilde. Lola e seus filhos chegam a Itapetininga. Inês escreve uma carta para Afonso e entrega a João. Justina não percebe a rejeição de Emília. Lola e Clotilde conversam sobre Almeida. Júlio se preocupa quando Assad e Elisas não aparecem na loja.

SBT

As Aventuras de Poliana

Lindomar é reconhecido por uma fã na rua, a moça o abraça e pede para tirar fotos com ele. Filipa descobre quem é a admiradora secreta de João. Luisa aviasa Poliana que ela terá que refazer o exame. Luisa encontra a blusa de Débora e fica enciumada. Pendleton vai até a casa de Marcelo para entregar um presente a Poliana.

Cúmplices de um Resgate

Manuela recebe uma visita de Joaquim no hospital. O garoto diz que fez uma música para ela. Regina chega no quarto antes que os dois terminem de conversa. Ela diz para Joaquim se afastar de Isabela. Tomas chega vestido de maneira diferente e fala com soberba com Frederico. Isabela pergunta quando Otávio e Rebeca irão se casar e deixa os dois sem graça.

Record

Topíssima

A herdeira do Grupo Alencar se recusa a falar com Lara pelo telefone. Mão de Vaca fica ao lado de Minha Flor. Pedro diz que Lima irá drogar Sophia. Paulo Roberto diz que ele irá matar Lara. Antonio e Sophia sentem falta um do outro. Inês diz que acredita na volta dos dois. Yasmim liga para Lara diz que será essa noite.