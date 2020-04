Duas casas foram consumidas por um incêndio no bairro Cantelmo, em Francisco Beltrão por volta das 16h desta quarta-feira (8).

O incêndio ocorreu na Rua David Donadel e ainda não teve as causas divulgadas.

Uma criança de dez anos dormia em uma das casas no momento do incêndio e foi acordada por um vizinho que adentrou a residência quando percebeu as chamas. Ninguém se feriu. A reportagem é do Portal Tri.