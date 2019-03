Reservas do Flamengo desafiam o Vasco pela decisão da Taça Rio

Rio de Janeiro – O Flamengo nunca escondeu que a disputa da Libertadores é a grande prioridade do elenco para esta temporada. Porém, algumas decisões tornam esta escolha muito evidente e chegam a irritar até mesmo parte da torcida. Um exemplo disso é a escolha pela utilização de um time reserva na decisão da Taça Rio, o segundo turno do Campeonato Carioca, que será às 16h deste domingo contra o Vasco, no Maracanã.

O Flamengo, independentemente do resultado, já está assegurado nas semifinais do Estadual, quando enfrentará o Fluminense, se for campeão da Taça Rio, ou o Bangu, no caso de triunfo vascaíno neste domingo.

Porém, pela rivalidade com os cruzmaltinos, por se tratar de uma decisão e pela premiação em jogo, muitos torcedores queriam que os titulares fossem utilizados. O problema é que na próxima quarta-feira o Rubro-Negro medirá forças com o Peñarol pelo torneio continental, também no Maracanã.

Contra o Vasco, o Flamengo não terá nem mesmo o técnico titular. Abel Braga teve que ser internado para fazer um procedimento de correção de uma arritmia cardíaca e deixará o comando do time a cargo dos auxiliares Leomir e Fábio Moreno neste domingo.