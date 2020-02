Reserva de Itaipu é invadida e espécies nativas são cortadas

Foz do Iguaçu – A Itaipu Binacional, na margem paraguaia, denunciou à Polícia Nacional e à Unidade Penal Ambiental do Ministério Público a invasão de uma reserva florestal na localidade de Puerto Índio, município de Mbaracayú, perto do assentamento La Amistad.

Em fiscalização de rotina, a guarda florestal de Itaipu constatou a presença de aproximadamente 30 pessoas e comprovou que, no local, já tinham sido derrubadas 14 grandes árvores de espécies nativas, o que contraria a legislação ambiental paraguaia.

A Diretoria Jurídica da binacional apresentou denúncia contra os invasores por prejuízos a reservas naturais e delitos contra o meio ambiente.

Quando os guardas florestais chegaram ao local, ouviram dos invasores que a área lhes pertence. Eles estavam limpando o terreno e colocando cercas em um terreno de cerca de um hectare. Alguns já levantavam moradias improvisadas.

Apesar de informados que estavam em uma propriedade de Itaipu, eles se recusaram a sair e ainda ameaçaram os guardas florestais, dizendo que a entrada deles seria proibida a partir de agora e que vão lutar pela terra.

A área florestal faz parte da faixa de proteção permanente do reservatório de Itaipu e é destinada à proteção e à conservação do meio ambiente.