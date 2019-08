Representatividade: Oeste ocupa sete diretorias da Fiep

Reportagem: Juliet Manfrin

Cascavel – A região oeste conseguiu ampliar sua participação dentro da Fiep (Federação Das Indústrias do Estado do Paraná). São sete diretores recém-eleitos cuja base é o oeste do Estado. Essa é a maior participação já vista. Na gestão 2007/2011, o oeste tinha apenas um representante, na de 2012 a 2015 havia dois e quatro nesta que se encerra agora.

Para um dos vice-presidentes que assumem em 1º de outubro, Edson Vasconcelos, esse é um trabalho de representação e de valorização regional.

A expectativa é de que isso permita uma política de regionalização, descentralizando as ações e a presença da diretoria. “Isso reflete a forma que o oeste se posiciona em alguns assuntos e na construção do plano de governo da nova gestão. Então a nossa pauta principal será este olhar da federação para as regionais e numa atuação mais setorial”, reforçou.

No dia 14 de agosto, Carlos Walter Martins Pedro foi eleito novo presidente da Fiep.

Reconhecimento

A tendência é para que se debruce com mais atenção para as chamadas fortalezas do desenvolvimento, mas sobretudo para as soluções das dificuldades, sempre numa atuação vinculada à representação sindical.

Para Vasconcelos, que também é diretor do Conselho de Infraestrutura da Federação, isso não indica favorecimentos ou privilégios ao oeste, mas de ações que também enxerguem uma região que “acabou sendo muito esquecida dentro do Estado”. “Em novembro de 2015 a Viapar tirou da região de Cascavel a duplicação [de Cascavel a Corbélia na BR-369], algo que já era garantido, mas que foi levado para outra região. Se olharmos o histórico do pedágio e os aditivos, sempre o oeste foi o mais prejudicado. Por mais que em alguns momentos pudéssemos ter representação política, os resultados não apareciam”, completou.

Entre os principais focos na pauta da federação estão o plano ferroviário paranaense com propostas e projetos a serem debatidos e concretizados em curto, médio e longo prazo.

Quem são os diretores do oeste

Edson José de Vasconcelos (Cascavel)

João Alberto Soares de Andrade (Cascavel)

Gilberto Luiz Bordin (Cascavel)

Reinaldo Jorge Scherer (Pato Bragado)

Edvaldo Geraldo (Cascavel)

Nedir Nojehovski (Toledo)

Orlei Roncaglio (Cascavel)