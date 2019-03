Regularização: Projeto tira famílias de lixão

Foz do Iguaçu – As famílias que residem na área chamada de antigo aterro sanitário, no Arroio Dourado, terão outro destino. A Prefeitura de Foz do Iguaçu protocolou projeto de lei (28/2019), que está sob análise das comissões reunidas da Câmara, que trata de desafetação de área de propriedade do Município com a finalidade de construir casas para abrigar as famílias.

A desafetação de que trata o projeto é para implantação do Loteamento de Interesse Social que será denominado Jardim do Remanso. Segundo Elaine Anderle, diretora-superintendente do Fozhabita, autarquia que lida com a política habitacional do Município, “resolvendo a questão da desafetação da área, será feita a licitação para a construção das casas e também o cadastro das famílias para laudo da assistência social”.

De acordo com a autarquia, a prefeitura entra com a área e o Fozhabita vai lidar com a construção das habitações para resolver o problema das famílias. “São 63 famílias que devem ser removidas e colocadas no loteamento Jardim do Remanso, o que será construído. A área fica atrás do complexo Dreamland, onde funciona o Museu de Cera. Depois que a área estiver em posse do Município, tudo começa a andar mais rápido”, ressaltou a diretora do instituto.

Risco ambiental

A desativação do antigo lixão ocorreu na década de 90 devido à saturação da área e também pelo fato de o riacho nos fundos da área fazer parte da Bacia do Tamanduá, responsável em grande parte pelo abastecimento do Município. A ocupação da área existe desde meados de 1995.

O projeto enviado pelo Executivo tramita nas comissões técnicas da Câmara, responsáveis pela emissão dos pareceres que norteiam a discussão e votação em plenário.