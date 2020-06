Regional de Saúde estuda aplicação de fumacê em Santa Helena

Um novo boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde nesta terça-feira (16), através do departamento de Endemias, mostrou que o LiRAa (Levantamento Rápido de Índices para Aedes aegypti) apresentou redução no número de infestação do mosquito transmissor de doenças como a dengue, zika vírus e chikungunya.

O LIRAa foi realizado nos dias dois e três de Junho e apontou que atualmente o índice larval encontra-se em 1,5% em Santa Helena, quando o preconizado pelo Ministério da Saúde é apenas 1%. A aplicação do fumacê que deveria ser iniciada em 08 de Junho, não ocorreu em razão das ações voltadas a pandemia da covid-19 e a Regional de Saúde estuda o pedido solicitado pelo Município para as ações de combate e controle ao Aedes aegypti.

Ane Mirian Kaul, supervisora de campo do departamento de Endemias, destaca que nos próximos dias os agentes de endemias irão iniciar novamente os bloqueios com o uso do Inseticida Cielo onde for registrado casos notificados.

Ainda conforme Ane Mirian Kaul, é importante que a população auxilie nas ações de combate a dengue separando cinco ou dez minutos para olharem seus quintais e retirar todo e qualquer objeto que possa servir de criadouro do mosquito da dengue.