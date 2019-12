Regiões Oeste e Norte realizam sorteios de campanhas de Natal

Consumidores de duas das maiores regiões demográficas do perímetro urbano de Cascavel têm um motivo a mais para estar animados e ansiosos neste fim de ano. Todos que compraram em lojas identificadas e ganharam cupons vão concorrer a prêmios que serão sorteados nestes dias 26 e 28 de dezembro.

O sorteio do Núcleo Territorial da Região Oeste será nesta quinta-feira (26), às 19h, na UPS do bairro Santa Cruz. Essa é a primeira edição da campanha, o principal evento realizado em conjunto pelos empresários que integram o grupo criado há cerca de um ano e que opera segundo a metodologia do Empreender, programa originalmente criado na Europa e adaptado pelo Sebrae às empresas do Paraná. São quase R$ 14 mil em prêmios.

Carro zero

O Natal Premiado do Núcleo Territorial da Região Norte, por sua vez, já é tradicional. Ele ocorre pela 11ª vez e é maior a cada edição. Nessa, os clientes das lojas participantes concorrem a vários prêmios, inclusive a um veículo zero quilômetro. O sorteio está agendado para o período das 14h às 17 de sábado, dia 28, na quadra de esportes do bairro Floresta.