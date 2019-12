Região Oeste divulga ganhadores de sua campanha inédita de Natal

Uma grande festa marcou na noite de quinta-feira o sorteio dos prêmios da inédita campanha de Natal realizada pelo Núcleo Territorial da Região Oeste da Acic. O evento reuniu empresários, consumidores e moradores em frente à UPS (Unidade Paraná Seguro) do bairro Santa Cruz. “Estamos todos muito felizes, porque a campanha foi um sucesso”, diz o diretor de Núcleos da associação comercial Juarez Tadeu Araújo.

De acordo com o coordenador do Núcleo da Região Oeste, Eleandro Ribeiro, a campanha foi um aprendizado importante e a expectativa é de que as próximas edições sejam ainda melhores. “A promoção atingiu o objetivo que era fortalecer o comércio e unir os comerciantes, fazendo com que os moradores possam, cada vez mais, consumir produtos e serviços em nossa comunidade”, afirma o empresário Carlos Xavier, integrante do grupo.

A edição inaugural movimentou uma região formada por mais de 50 mil moradores dos bairros Santa Cruz, Santo Onofre, Santos Dumont, Paulo Godoy e loteamentos vizinhos. “As pessoas entenderam e participaram, procurando as lojas e comprando seus presentes de Natal aqui no nosso comércio. Temos produtos e serviços de ótima qualidade”, afirma o coordenador Eleandro. A promoção contou com patrocínio da Univel e Sicoob e apoio da Acic e do Programa Empreender.

Ganhadores

Cerca de R$ 14 mil em prêmios foram distribuídos entre os consumidores que participaram da campanha. Os ganhadores são os seguintes: Sandra Neia Martins moto Honda CG 160 start; Bruna Neres de Jesus TV Smart 32 polegadas; Fabiana dos Santos Mendes notebook; Lyla Boff vale-compra de R$ 1 mil, e os vales de R$ 100, cada, saíram, para Paulo Cristiano da Rocha, Gabriela Carvalho, Lilian Tavares, Bruna Fernanda da Cruz, Viviane de Souza de Paula, Forlan de Oliveira, Cirineu Reis, Lucas Keiji, Jefferson dos Santos e Maria de Lourdes de Souza.