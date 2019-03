Reformado, Ciro Nardi é entregue aos cascavelenses

Cascavel – Quase um ano após o início das obras de reforma, em abril de 2018, o Complexo Esportivo Ciro Nardi será entregue à comunidade cascavelense neste sábado, num dia festivo e com intensa programação preparada pelo Governo Municipal e a Secesp (Secretaria Municipal de Cultura e Esportes). A solenidade está marcada para iniciar às 14h, com apresentações culturais, gincanas e abertura Campeonato Municipal de Futsal.

Ao todo foram investidos R$ 767.376,14 na recuperação do espaço que atende em média 1,6 mil pessoas por dia. O Complexo Esportivo Ciro Nardi foi inaugurado no dia 14 de novembro de 1981 e, de acordo com o secretário de Cultura e Esportes Ricardo Bulgarelli, a revitalização do Ginásio Sérgio Mauro Festugato e do playground, foram as obras que demandaram mais tempo e investimentos.

“Nos ginásios do Complexo, a última intervenção havia sido feita em 2006. Agora, no Sérgio Mauro Festugatto fizemos a troca de toda a cobertura e do sistema de iluminação, com implantação da tecnologia led, realizamos a pintura interna e externa e a revisão elétrica e hidráulica. No playground substituímos todos os brinquedos, retiramos a areia, colocamos piso com grama sintética e ampliamos o espaço”, detalhou o secretário.

De acordo com Bulgarelli, “tudo foi substituído, está totalmente novo e também revitalizamos a quadra sintética; assim, poderemos oferecer à população, especialmente às crianças e adolescentes, equipamentos seguros para o lazer e a prática esportiva. Em 12 anos, nunca houve uma revitalização dessa magnitude no Complexo esportivo Ciro Nadi”.

Evento especial

Também neste sábado, dentro da programação de entrega das obras de revitalização do Ciro Nardi, será realizada a 5ª Gincana “Meu Jeito Down de Ser Feliz”, no Ginásio Eduardo Luvison. O evento tem como objetivo a socialização e a interatividade de portadores de necessidades especiais com os demais usuários do local.