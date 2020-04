Reforma promove a acessibilidade a Escola Municipal Aníbal Lopes

Quem mora na região Norte de Cascavel e passa pela Escola Municipal Aníbal Lopes da Silva se depara com a grande mudança pela qual a instituição está passando. Desde agosto de 2019, a antiga estrutura, localizada no bairro Floresta, passa por reforma e tem dado lugar a um espaço mais amplo e moderno.

Como a acessibilidade é um fator essencial no processo de inclusão educacional, foram realizadas a construção de rampas de acesso às edificações e instalação de guarda corpos e corrimãos, seguindo às normas em edificações públicas e de uso coletivo, com a eliminação de desníveis. Além das saídas de emergência que também passaram por adequações. A obra tem data prevista de entrega para agosto de 2020 com o valor de investimento de pouco mais de R$ 2 milhões.

As instalações sanitárias também estão sendo totalmente readequadas, com a remoção das paredes de alvenaria existentes e instalação de divisórias em granito. Ainda, está sendo realizada a substituição total dos revestimentos de piso e paredes, a instalação de novos aparelhos sanitários, além da demolição dos lavatórios existentes com a construção de bancada em granito com cubas em louça e torneiras de acionamento manual/fechamento automático.

Haverá também a substituição de todas as esquadrias das portas e janelas, revestimentos de pisos e paredes, instalação de pastilhas cerâmicas nas circulações e áreas externas, repintura geral, readequação do laboratório de ciências e do bloco administrativo.