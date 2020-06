Receita Federal retém R$ 100 mil em remessas postais irregulares em Foz e Matelândia

A Alfândega da Receita Federal em Foz do Iguaçu realizou, na sexta-feira (26), uma operação no Centro de distribuição de remessas postais em Foz do Iguaçu/PR e Matelândia que resultou na retenção de 61 volumes irregulares com aproximadamente R$ 100 mil em mercadorias.

Esta ação foi motivada pela não comprovação de importação regular das mercadorias, seja pela falta de nota fiscal ou outro documento comprovatório de regularidade fiscal, como pela apresentação de documentos comprobatórios suspeitos de serem falsos ou inidôneos.

Após fiscalização, todas as mercadorias irregulares foram trazidas para a sede da Alfândega de Foz do Iguaçu/PR para verificação minuciosa tanto do conteúdo quanto da documentação referente à postagem. Dentre as mercadorias havia celulares, perfumes, suplementos alimentares, produtos tipo botox e outros eletrônicos. Os volumes seguiriam para vários destinos no país.

A Receita Federal disponibiliza telefones de contato para denúncias, de forma anônima, por meio dos números (45) 9 9152-2036 e (45) 9 9134-0100.

Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.