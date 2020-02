Receita Federal detecta novas rotas de contrabando

Uma operação conjunta da Receita Federal e do Bpfron (Batalhão de Polícia da Fronteira)na tarde dessa quinta-feira (20), resultou na apreensão de cerca de 120 celulares, num valor estimado em R$ 80 mil. A apreensão aconteceu na PR-495, próximo a Santa Helena-PR, uma nova rota utilizada pelos contrabandistas na região.

Os celulares estavam dentro de bolsas nos bancos do carro e no bagageiro. Segundo o condutor, a mercadoria seria entregue em Toledo, de onde seguiriam para outras cidades através do comércio eletrônico.

Segundo o condutor do carro apreendido com os celulares, esta nova rota do contrabando, beirando o lago de Itaipu, vem sendo usada pelos contrabandistas para desviar da BR-277, devido ao aumento das apreensões de celulares em fundos falsos realizados pela Receita Federal e demais forças de segurança.

O veículo e as mercadorias foram encaminhados para a Alfândega de Receita Federal em Foz do Iguaçu e o motorista foi liberado depois da autuação.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.Essa iniciativa está inserida no âmbito do Programa de Proteção Integrada de Fronteiras (PPIF), instituído pelo Decreto nº 8.903/2016, tem como diretrizes a atuação integrada e coordenada dos órgãos de segurança e de fiscalizações atuantes nas fronteiras, e como foco, o fortalecimento da prevenção, do controle, da fiscalização e da repressão aos delitos transfronteiriços, como contrabando, descaminho, tráfico de drogas, armas e medicamentos, entre outros.