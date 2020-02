Receita Federal apreendeu US$1,3 milhão em telefones celulares só em janeiro

Em Janeiro de 2020, as apreensões de telefones celulares na jurisdição da Alfândega de Foz do Iguaçu chegaram ao valor de US$1,3 milhão. O resultado é três vezes maior que o obtido em janeiro de 2019. Em relação a dezembro de 2019, teve um aumento de 30% nas apreensões.

As apreensões aumentaram tanto na Ponte Internacional da Amizade, quanto na BR-277, mas ambas tem um ponto em comum: o uso de fundo falso para tentar burlar a fiscalização.

Na Ponte Internacional da Amizade, a fiscalização tem detectado fundos falsos ou ocultações de celulares em veículos de passageiro, vans escolares e até em motocicletas.

Já na BR-277, a Receita Federal e as demais forças de segurança (PRF, PF, BpFron, etc) tem apreendido cada vez mais veículos de passeio, com adaptações para ocultações de celulares, e ônibus.