Receita Federal de Cascavel apreendeu nesta sexta-feira (5), um veículo VW Gol carregado com R$ 40 mil em mercadorias contrabandeadas do Paraguai.

A apreensão aconteceu no perímetro urbano de Cascavel. Os produtos vieram de Foz do Iguaçu e com destino a Rondônia, transportando 30 celulares e 10 receptores.