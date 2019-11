Nesta quinta-feira (21), as 17h, no âmbito da Operação Muralha/Hórus, a Receita Federal apreendeu 32 celulares, no valor estimado de R$ 40 mil, um veículo com placas de Foz do Iguaçu, num estacionamento da Vila Portes, em Foz do Iguaçu-PR.

As mercadorias e o veículo foram apreendidos.

A Receita Federal disponibiliza um telefone de contato para denúncias, de forma anônima, por meio do número (45) 9 9152-2036.