Receita Federal apreende celulares escondidos em marmitas

Em fiscalização em transportadoras de Foz do Iguaçu na manhã do dia 26/05, servidores da Receita Federal identificaram em torno de 20 aparelhos smartphones ocultos em embalagens de marmita, que seriam remetidas de Foz do Iguaçu até São José dos Campos-SP.

Chama a atenção a forma de dissimulação dos produtos descaminhados, na tentativa de ludibriar tanto os transportadores quanto os agentes de fiscalização.

A carga, avaliada em aproximadamente R$ 15 mil, foi retida, e os responsáveis serão identificados para aplicação das penalidades administrativas cabíveis, além de representação para fins penais.