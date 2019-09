Os deputados estaduais aprovaram o reajuste de 4,94% para os servidores públicos da própria Assembleia Legislativa, do Tribunal de Justiça, do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da Defensoria Pública do Estado. Ao contrário dos funcionários do Executivo, a reposição salarial dos servidores desses poderes será integral e paga retroativamente a maio de 2018.