O jornalista Vanderlei Luiz de Bairros, o popular Ratto, é o novo diretor de esportes da Secretaria de Esportes de Cascavel. Ele assumiu o cargo na última segunda-feira e já está se desdobrando para resolver as demandas da pasta, que mesmo com a pandemia do coronavírus, são muitas. Na área do automobilismo, ele informa que já está sendo executada uma limpeza do autódromo, preparando-se para o pós-coronavírus, quando Cascavel poderá receber muitos eventos. Também já está em estudo a reforma das portas dos boxes. Para a próxima semana, Ratto diz que deve sair a licitação para a concessão da lanchonete do Kartódromo Delci Damian.