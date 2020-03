Rapaz é agredido com facão por marmita

Adilson Aparecido de Souza, 36 anos, foi agredido por um morador de rua na tarde dessa terça-feira (10), no estacionamento onde trabalha, na Rua Paraná, Centro de Cascavel. Conforme testemunhas, a vítima almoçava, próximo à calçada, quando o agressor chegou com o facão e um pedaço de madeira, dizendo que a marmita que Adilson comia era dele. Eles discutiram e o andarilho deu uma paulada na cabeça da vítima.

Adilson correu para uma loja de roupas ao lado e pediu ajuda. De acordo com a vendedora da loja, o agressor o seguiu e desferiu pelo menos três golpes contra a vítima, então fugiu. “Ele bateu com o facão no Adilson, uma dos golpes ia ser no pescoço, mas ele se abaixou e atingiu as costas. Foi horrível demais… Ele veio pra cima de mim também, só não me acertou porque eu me tranquei no banheiro e chamei a polícia”, conta, assustada, a vendedora, que pediu para não ter o nome revelado.

Dentro da loja, araras e roupas ficaram espalhadas pelo chão.

Adilson teve ferimentos nas costelas, na cabeça e nas mãos e foi levado à UPA (Unidade de Pronto-Atendimento) Tancredo.

A Guarda Municipal fez buscas para localizar o agressor, mas até o fechamento da edição não havia confirmação de prisão.

Populares relataram que o agressor transita pela região diariamente, mas nunca havia sido agressivo.