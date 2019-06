Fernando Gabriel Freitas, 19 anos, ficou em estado grave ao ser agredido com martelada na cabeça na tarde dessa sexta-feira (14). O rapaz estava dentro do carro no Bairro Brasília, em Cascavel. Ele teve lesões gravíssimas, inclusive com exposição óssea e foi levado ao HU (Hospital Universitário) de Cascavel.

Ainda não há informações de como a agressão aconteceu, nem o que teria motivado.