Rapaz atingido por seis tiros continua no HU

Vagner Michael Nevolo, 31 anos, atingido por seis tiros na noite de segunda-feira (16) no Loteamento Belmonte, em Cascavel, continua internado em estado grave no HU (Hospital Universitário).

Ele foi atingido no abdômen, na nádega e nos braços. Teve parada cardiorrespiratória ainda no local do crime.

Vagner foi baleado quando estava na Rua Tadeu Ferreira Voichikovski. Equipes da Polícia Militar realizaram diligências em busca do autor dos disparos, mas ninguém foi preso.

O crime é investigado pela Delegacia de Homicídios.