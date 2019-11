Ranking é registro histórico

Aloysio Moreira, que disputou todas as edições das 500 Milhas, é o líder do ranking Crédito: Cláudio Kolodziej/Divulgação

Disputada desde 1992, as 500 Milhas de Londrina chega à sua 28ª edição neste sábado. A largada será às 16h no Autódromo Internacional Ayrton Senna, com promoção e organização de Beto Borghesi, Aloysio Moreira e Daniel Procópio, com supervisão da Federação Paranaense de Automobilismo (FPra) e apoio da NOS Energy Drink.

Participar de uma prova longa é um desafio que todo piloto planeja enfrentar um dia na carreira. Quem já participou das 500 Milhas de Londrina superou esses desafios e deixou seu nome registrado na história do automobilismo brasileiro. Em 27 edições já disputadas, 731 pilotos participaram da prova. Quem venceu registrou o nome no hall da fama da prova, mas quem só participou também está registrado na história do automobilismo brasileiro. A organização da prova elabora um ranking, o que garante registro histórico. A participação vale dez pontos, que vão sendo acrescido pela pontuação conquistada na prova. Quem vence na classificação geral pode marcar 400 pontos por edição.

Dos 731 pilotos que já participaram das 500 Milhas, somente os londrinenses Aloysio Moreira e Beto Borghesi participaram de todas as edições. Aloysio é o líder do ranking, com 4.915 pontos, e Borghesi o vice-líder, com 4.850. Gabriela Totti é a 731º, com os dez pontos de sua participação em 2017.

Ranking das 500 Milhas de Londrina/20 primeiros

Pos. Piloto Pontos

1º) Aloysio Moreira 4.915

2º) Beto Borghesi 4.850

3º) Roberto Baú 3.925

4º) Luciano Borghesi 3.660

5º) Maicon Tumiate 3.355

6º) Luiz Bley Júnior 3.200

7º) Diego Pardo 3.180

8º) Osvaldo Ferreira Júnior 3.060

9º) Beto Cazuni 2.815

10º) Algacir Sermann 2.765

11º) João Finardi 2.675

12º) Beto Richa 2.660

13º) Jair Bana 2.610

14º) Ademir Pardo 2.470

15º) Paulo Varassim 2.425

16º) Leomar Fendrich Júnior 2.415

17º) José Augusto Rapcham 2.395

18º) Lorenzo Varassim 2.265

19º) Marcelo Karan 2.250

20º) José Roberto Ramos 2.205