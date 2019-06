Rally avalia lavouras de milho

O Rally da Safra, principal expedição técnica privada sobre a safra de grãos no Brasil, voltou ao Paraná nesta semana. Os técnicos avaliam as condições das lavouras do milho segunda safra nas regiões oeste e norte do Estado. A expedição, organizada pela Agroconsult, visita propriedades em Guaíra, Toledo, Cascavel, Umuarama, Campo Mourão e Maringá, entre outros municípios, finalizando os trabalhos em campo.

Ontem os técnicos realizaram um evento gratuito para produtores e profissionais em Cascavel.

Em alguns municípios o clima mais irregular no sul do Mato Grosso do Sul e no Paraná restringiu um pouco o potencial das lavouras. Nas proximidades de Dourados e Maracaju (MS), houve um veranico de 30 a 40 dias. No Paraná, não houve veranicos tão longos assim, mas a chuva foi mais irregular, especialmente no noroeste do Estado.

A estimativa de produção, segundo dados do início de maio da Agroconsult, é de 74,2 milhões de toneladas, um recorde para a segunda safra. O volume é 38% acima da temporada passada, quando houve quebra no Paraná e no sul do Mato Grosso do Sul. Com 26,2 milhões de toneladas da primeira safra, a produção brasileira de milho deverá ultrapassar a marca de 100 milhões de toneladas, ante 81 milhões de toneladas no período anterior. A estimativa de área plantada é de 12,3 milhões hectares, um crescimento de 7% sobre o ciclo 17/18.

Segundo André Pessôa, coordenador-geral do Rally da Safra e diretor da Agroconsult, o plantio do milho safrinha foi o mais antecipado dos últimos anos. Nos principais estados produtores – MT, GO, MS e PR – praticamente todas as lavouras foram semeadas dentro do calendário considerado ideal ou de baixo risco climático.

“O excelente calendário sustenta boas expectativas para a safrinha. Nas principais regiões produtoras as lavouras estão em excelentes condições”, afirma Pessôa.

O bom nível de investimento nas lavouras e o prolongamento da temporada de chuva fazem com que as condições das lavouras de milho safrinha estejam muito boas. “A maior preocupação agora gira em torno das chuvas na colheita que podem gerar perdas de qualidade”.

No evento em Cascavel, o produtor teve informações sobre o mercado de grãos e as perspectivas para 2019. “Foi um momento de debate, construção de conhecimento e de retribuirmos aos produtores todos os dados coletados em campo, além de uma oportunidade de reuni-los para troca de informações e interação com os técnicos das empresas patrocinadoras”, explica Pessôa.