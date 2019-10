Rali da Graciosa, Baio Milani e ONG Cachorros

Rali da Graciosa

O Rali da Graciosa, última etapa do Campeonato Brasileiro de Rali de Velocidade, está confirmado para 3 de novembro. A programação começa no dia 2, em Quatro Barras, cidade da região Metropolitana de Curitiba. A prova se desenvolverá totalmente em estradas asfaltadas e definirá os campeões nas três categorias em disputa, a RC2N – 4×4, RC4 – 4×2, e RC5 – 4×2.

Baio Milani

Roberto Milani, popularmente conhecido como Baio, passa alguns dias em Cascavel para tratamento de saúde. Ele está hospedado na casa do irmão Nico Milani. Ao lado do saudoso Darci Damian, Baio rodou o Paraná na década de 80 e início da de 90, fazendo automobilismo e por mais de uma década atuou como diretor de prova adjunto em provas estaduais e nacionais realizadas em Cascavel. Na maioria delas tendo Ildo Rebellato (in memorium) como diretor de prova. Baio reside atualmente em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso.

ONG Cachorros

Apaixonado por animais, Nelsinho Piquet, filho do tricampeão mundial de Fórmula 1 Nelson Piquet, iniciou neste ano um projeto para ajudar instituições que cuidam de animais abandonados nas cidades que recebem corridas da Stock Car. Cascavel recebe a categoria no próximo fim de semana e o piloto realizará sua ação com a ONG Cachorros Cascavel. O objetivo da campanha é incentivar a doação de ração para os animais da ONG. As doações (1 kg ou mais de ração) já podem ser entregues nos seis supermercados da rede Super Muffato em Cascavel, no Hospital Veterinário Planeta Bicho, na Calçados Franca e na Favarin Viagens. Na quinta-feira (17), a partir das 13h, Nelsinho visitará a Clínica Veterinária Planeta Bicho para promover a ação. Antes disso, por volta de meio-dia, estará no Super Muffato da JK para uma sessão de autógrafos com os fãs. Quem doar ração (exceto no Super Muffato) concorrerá a brindes e kits da equipe de Nelsinho.