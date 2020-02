O time cresceu. A AM Motorsport terá quatro pilotos na temporada 2020 da Copa Truck para lutar pelos pódios e pela conquista de títulos. O mais novo integrante do time é Raijan Mascarello, que se junta a André Marques, Débora Rodrigues e Wellington Cirino nos caminhões Mercedes-Benz. Perto de completar 48 anos, o representante de Sapezal (MT) volta ao mundo dos caminhões após três temporadas e um título no Mercedes-Benz Challenge, e vai utilizar o número 38 durante a temporada.

